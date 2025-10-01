Hit w 1/16 finału Pucharu Polski

W drugiej rundzie dojdzie także do trzech innych starć pomiędzy ekipami z najwyższej klasy rozgrywkowej: Raków Częstochowa zagra z Cracovią, Arka Gdynia - z Górnikiem Zabrze, a Widzew Łódź - z Zagłębiem Lubin.

Losowanie było dość szczęśliwe dla mistrza Polski Lecha Poznań. „Kolejorz” zmierzy się z występującym w czwartej lidze (czyli na piątym szczeblu) Gryfem Słupsk, który w poprzedniej rundzie niespodziewanie wyeliminował pierwszoligową Polonię Warszawa.

Z 1. rundy awansowało 28 drużyn, w tym Pogoń Szczecin, która wygrała walkowerem z Kotwicą Kołobrzeg. Teraz stawkę 32 zespołów uzupełniają kluby reprezentujące Polskę w europejskich pucharach: broniąca trofeum Legia, Lech, Jagiellonia Białystok i Raków.

Finał zaplanowano na 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Poprzednią edycję wygrała Legia, ogrywając w decydującym spotkaniu Pogoń 4:3.

Pary 2. rundy Pucharu Polski (E - ekstraklasa, I - 1. liga, II - 2. liga itd.):

Hutnik Kraków (II) - Wisła Kraków (I)

ŁKS Łódź (I) - GKS Katowice (E)

Gryf Słupsk (IV) - Lech Poznań (E)

Miedź Legnica (I) - Jagiellonia Białystok (E)

Raków Częstochowa (E) - Cracovia (E)

Arka Gdynia (E) - Górnik Zabrze (E)

Avia Świdnik (III) - Flota Świnoujście (III)

Zawisza Bydgoszcz (III) - GKS Wikielec (III)

Legia Warszawa (E) - Pogoń Szczecin (E)

LKS II Goczałkowice-Zdrój (V) - Polonia Bytom (I)

Chojniczanka Chojnice (II) - Świt Szczecin (II)

Puszcza Niepołomice (I) - Lechia Gdańsk (E)

Widzew Łódź (E) - Zagłębie Lubin (E)

Olimpia Grudziądz (II) - Śląsk Wrocław (I)

Znicz Pruszków (I) - Korona Kielce (E)

Odra Opole (I) - Piast Gliwice (E)