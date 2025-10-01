Jedno słowo. Tak trener rywali Rakowa motywuje przed meczem Ligi Konferencji

Tym spotkaniem oba zespoły rozpoczną rywalizację w fazie zasadniczej LK.

- Czeka nas w czwartek bardzo poważny mecz. Spotkamy się ekipą nie tylko dobrze broniącą, ale atakującą. Raków ma słabe strony i postaramy się to wykorzystać. Zaszliśmy już tak daleko, że nie wyobrażam sobie, by zabrakło nam odwagi i determinacji – dodał szkoleniowiec.

Podkreślił, że on i piłkarze są debiutantem w europejskich rozgrywkach, a częstochowianie mają pucharowe doświadczenie i zagrają w dodatku przed własną publicznością.

- Trudniej jest debiutować jako trener, niż zawodnik, bo odpowiada się za organizację i grę całego zespołu i każdego z piłkarzy z osobna, a nie tylko za swój odcinek boiska – powiedział.

Jego zdaniem ewentualne zwycięstwo w czwartkowym starciu będzie miało znaczenie nie tylko dla klubu z Krajowej, ale i całego rumuńskiego futbolu.

Zaznaczył, że awans do fazy zasadniczej nie jest jakim „bonusem”, ale efektem wykonanej pracy.

- Jestem ciekaw, czy udało się nam rozszyfrować grę defensywną i atak Rakowa. Okaże się w czwartek wieczorem. Mam nadzieję, że choć jeden z tych elementów został przez nas odkryty - podsumował.

Napastnik zespołu rumuńskiego Assad Al-Hamlawi, który wiosną występował w Śląsku Wrocław, przyznał, że Raków to drużyna mocna, zarówno taktycznie, jak i pod względem umiejętności indywidualnych.

- Mam nadzieję, że moje doświadczenia z polskiej ligi pomogą nam w czwartek. Pamiętam, jak grał Raków. Plan na te rozgrywki jest prosty – wygrać i strzelić jak najwięcej goli – stwierdził.

Na czwartkowe spotkanie ma przyjechać około 120 kibiców z Rumunii.

Gdzie obejrzeć mecz Raków - Universitatea? O której godzinie?

Transmisja meczu Raków Częstochowa - Universitatea Craiova od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.