Klamka zapadła ws. selekcjonera! Prezes nie zmarnował czasu! "To był priorytet"

Krzysztof Woźniak wygrał wybory na prezesa PZHL-u 22 września i znalezienie selekcjonera potraktował priorytetowo. Nie tylko z uwagi na zbliżające się wielkimi krokami majowe MŚ Dywizji IA w Sosnowcu, ale także pierwsze w tym sezonie zgrupowanie reprezentacji Polski, związane z turniejem Euro Ice Hockey Challenge, który w dniach 6-9 listopada zostanie rozegrany również nad Brynicą, a rywalami Polaków będą Włosi, Słoweńcy i Wielka Brytania.

ZOBACZ TAKŻE: Zadziała efekt Bońka?! Kolejna legenda wkracza na ratunek dyscypliny! "Jest nowa energia, nowa moc"

- Z wyborem nowego selekcjonera nie mogliśmy dłużej czekać. To był priorytet – powiedział nam prezes Woźniak.

Robert Kalaber pożegnał się już we wtorek ze współpracownikami. Reprezentacji Polski nie będzie dłużej prowadził, koncentruje się nad misją podboju Polskiej Hokej Ligi z Unią Oświęcim.

Robert Kalaber: Nie mam do nikogo żalu. To było dobre pięć lat

- Spotkałem się z prezesem Woźniakiem, rozstaliśmy się w dobrej atmosferze. Nie mam do nikogo żalu. To było dla mnie dobrych pięć lat, kibice reprezentacji Polski nie powinni narzekać na moją pracę – powiedział nam słowacki szkoleniowiec, który objął "Biało-Czerwonych" w maju 2020 r. Rok po roku wydźwignął naszą reprezentację z trzeciego poziomu MŚ do elity. Na ubiegłorocznych MŚ elity w Czechach nie udało nam się utrzymać, choć "Biało-Czerwoni" potrafili prowadzić wyrównane boje z takimi potęgami jak USA czy Łotwa.

Środowisko hokejowe z rozczarowaniem przyjęło ostatni występ kadry na MŚ Dywizji IA w Rumunii, gdzie Polakom uciekł awans. Wygrali pierwsze dwa mecze z Rumunią i Japonią, by przegrać pozostałe i zakończyć zmagania na przedostatnim, piątym miejscu. Mając na uwadze fakt, że w Ostrawie Polska była najstarszą drużyną Kalaber postanowił odmłodzić zespół, na czym ucierpiała jego jakość. – Innej drogi nie ma. Młodzi muszą kiedyś dostać szansę – tłumaczył wówczas Kalaber. Postawił m.in. na 23-letniego obrońcę Karola Biłasa, który został dostrzeżony przez Zagłębie Sosnowiec. W ekipie wicelidera PHL pochodzący z Sanoka obrońca jest podstawowym zawodnikiem.

Ważne spotkanie prezesa Woźniaka i Mariusza Czerkawskiego z ministrem sportu Jakubem Rutnickim

W dziewiątym dniu swoich rządów, wczoraj, prezes Woźniak spotkał się z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim, do którego udał się w mocnym składzie z członkiem zarządu Mariuszem Czerkawskim i prezydentem Tychów Maciejem Gramatyką.

"Nowy prezes mówił m.in. o założeniach Hokejowego systemu juniorskiego i powołaniu Rady Programowej. Poruszono także temat sytuacji finansowej związku i perspektywach na najbliższe miesiące. Nie zabrakło również rozmów na temat budowy pełnowymiarowych lodowisk i popularyzacji hokeja na lodzie nie tylko na południu Polski" – podsumowało spotkanie Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W spotkaniu uczestniczył także sekretarz stanu w MSiT Ireneusz Raś, który od września odpowiada w resorcie za turystykę, ale hokejowi pomaga od dawna.

Trudno się spodziewać, by do zadłużonego na ponad 23 mln zł PZHL-u pieniądze popłynęły niczym z rogu obfitości, w efekcie takiego spotkania, ale lobbing jest niezwykle ważny, zwłaszcza teraz. Gdy reformatorzy usiłują wyjść z zakrętu.

Wprawdzie urzędującym mistrzem Polski jest GKS Tychy, ale stolicą polskiego hokeja staje się Sosnowiec. Głównie z uwagi na majowe MŚ Dywizji IA, które pokażemy na antenach Polsatu Sport, ale też przez listopadowy turniej EIHC. Mało tego, właśnie w grodzie nad Brynicą prezes Woźniak zaprezentuje nowego selekcjonera, a w spotkaniu uczestniczyć będzie także prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, który w stawianiu na sport jest jednym z liderów spośród wszystkich samorządowców.