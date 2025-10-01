Klamka zapadła ws. selekcjonera! Prezes nie zmarnował czasu! "To był priorytet"
PZPN szukał następcy selekcjonera Michała Probierza 35 dni, aż postawił na Jana Urbana. Nowy sternik polskiego hokeja Krzysztof Woźniak nie mógł sobie pozwolić na taki komfort. W niewiele ponad tydzień znalazł nowego trenera kadry narodowej, którego zaprezentuje już w czwartek. Dotychczasowemu, Robertowi Kalaberowi, Woźniak podziękował za współpracę.
Krzysztof Woźniak wygrał wybory na prezesa PZHL-u 22 września i znalezienie selekcjonera potraktował priorytetowo. Nie tylko z uwagi na zbliżające się wielkimi krokami majowe MŚ Dywizji IA w Sosnowcu, ale także pierwsze w tym sezonie zgrupowanie reprezentacji Polski, związane z turniejem Euro Ice Hockey Challenge, który w dniach 6-9 listopada zostanie rozegrany również nad Brynicą, a rywalami Polaków będą Włosi, Słoweńcy i Wielka Brytania.
- Z wyborem nowego selekcjonera nie mogliśmy dłużej czekać. To był priorytet – powiedział nam prezes Woźniak.
Robert Kalaber pożegnał się już we wtorek ze współpracownikami. Reprezentacji Polski nie będzie dłużej prowadził, koncentruje się nad misją podboju Polskiej Hokej Ligi z Unią Oświęcim.
Robert Kalaber: Nie mam do nikogo żalu. To było dobre pięć lat
- Spotkałem się z prezesem Woźniakiem, rozstaliśmy się w dobrej atmosferze. Nie mam do nikogo żalu. To było dla mnie dobrych pięć lat, kibice reprezentacji Polski nie powinni narzekać na moją pracę – powiedział nam słowacki szkoleniowiec, który objął "Biało-Czerwonych" w maju 2020 r. Rok po roku wydźwignął naszą reprezentację z trzeciego poziomu MŚ do elity. Na ubiegłorocznych MŚ elity w Czechach nie udało nam się utrzymać, choć "Biało-Czerwoni" potrafili prowadzić wyrównane boje z takimi potęgami jak USA czy Łotwa.
Środowisko hokejowe z rozczarowaniem przyjęło ostatni występ kadry na MŚ Dywizji IA w Rumunii, gdzie Polakom uciekł awans. Wygrali pierwsze dwa mecze z Rumunią i Japonią, by przegrać pozostałe i zakończyć zmagania na przedostatnim, piątym miejscu. Mając na uwadze fakt, że w Ostrawie Polska była najstarszą drużyną Kalaber postanowił odmłodzić zespół, na czym ucierpiała jego jakość. – Innej drogi nie ma. Młodzi muszą kiedyś dostać szansę – tłumaczył wówczas Kalaber. Postawił m.in. na 23-letniego obrońcę Karola Biłasa, który został dostrzeżony przez Zagłębie Sosnowiec. W ekipie wicelidera PHL pochodzący z Sanoka obrońca jest podstawowym zawodnikiem.
Ważne spotkanie prezesa Woźniaka i Mariusza Czerkawskiego z ministrem sportu Jakubem Rutnickim
W dziewiątym dniu swoich rządów, wczoraj, prezes Woźniak spotkał się z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim, do którego udał się w mocnym składzie z członkiem zarządu Mariuszem Czerkawskim i prezydentem Tychów Maciejem Gramatyką.
"Nowy prezes mówił m.in. o założeniach Hokejowego systemu juniorskiego i powołaniu Rady Programowej. Poruszono także temat sytuacji finansowej związku i perspektywach na najbliższe miesiące. Nie zabrakło również rozmów na temat budowy pełnowymiarowych lodowisk i popularyzacji hokeja na lodzie nie tylko na południu Polski" – podsumowało spotkanie Ministerstwo Sportu i Turystyki.
W spotkaniu uczestniczył także sekretarz stanu w MSiT Ireneusz Raś, który od września odpowiada w resorcie za turystykę, ale hokejowi pomaga od dawna.
Trudno się spodziewać, by do zadłużonego na ponad 23 mln zł PZHL-u pieniądze popłynęły niczym z rogu obfitości, w efekcie takiego spotkania, ale lobbing jest niezwykle ważny, zwłaszcza teraz. Gdy reformatorzy usiłują wyjść z zakrętu.
Wprawdzie urzędującym mistrzem Polski jest GKS Tychy, ale stolicą polskiego hokeja staje się Sosnowiec. Głównie z uwagi na majowe MŚ Dywizji IA, które pokażemy na antenach Polsatu Sport, ale też przez listopadowy turniej EIHC. Mało tego, właśnie w grodzie nad Brynicą prezes Woźniak zaprezentuje nowego selekcjonera, a w spotkaniu uczestniczyć będzie także prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, który w stawianiu na sport jest jednym z liderów spośród wszystkich samorządowców.