Legendarny siatkarz zadebiutował w polskim klubie! "On już tu jest i zaczyna czarować"

Jeden z najlepszych rozgrywających świata Luciano De Cecco w lipcu został oficjalnie zawodnikiem klubu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Siatkarz we wrześniu przebywał z reprezentacją Argentyny na Filipinach, gdzie rywalizował w mistrzostwach świata.

Jak poinformował w programie "Polsat SiatCast" prezes Norwida Łukasz Żygadło, w poniedziałek rozgrywający dotarł do Częstochowy, a we wtorek rozpoczął treningi. Teraz klub przekazał, że De Cecco rozegrał w nowych barwach pierwszy sparing.

Pierwszoligowy Nowak-Mosty MKS Będzin przegrał z Norwidem 0:4 (18:25, 20:25, 15:25, 17:25). W drużynie spod Jasnej Góry nie zagrali Jakub Nowak, Patrik Indra, Artur Sługocki. Wystąpił natomiast Luciano De Cecco. "On już tu jest i zaczyna czarować!" – poinformowano w mediach społecznościowych klubu z Częstochowy.

Na pierwszy mecz Luciano De Cecco w PlusLidze trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa zainauguruje sezon 22 października domowym starciem z aktualnym mistrzem Polski - Bogdanką LUK Lublin.