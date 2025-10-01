Mistrz olimpijski znów się ożenił. "Miłość pytała, ja odpowiedziałem"

Ceremonia odbyła się w jego domu w kameralnym gronie. Pod wpisem Hirscher zamieścił zdjęcie przedstawiające go z Lucy w strojach ludowych na łące, w towarzystwie dwóch psów.

Hirscher jest z Lucy od około trzech lat. Urodzony w Salzburgu alpejczyk ma dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa z Laurą, z którą rozwiódł się w 2021 roku.

Ośmiokrotny zdobywca Pucharu Świata zakończył karierę sportową w 2019 roku, ale w zeszłym roku powrócił do rywalizacji. Siedmiokrotny mistrz świata nie reprezentuje już jednak Austrii, lecz Holandię, ojczyznę swojej matki.

Po zerwaniu więzadła krzyżowego w grudniu 2024 roku Hirscher jest zdeterminowany, by powrócić do pełni sił w nadchodzącym sezonie olimpijskim. Dwukrotny mistrz igrzyskniedawno wznowił treningi w hali narciarskiej w Wittenberdze w północnych Niemczech, co zaprezentował w poniedziałek na Instagramie. Wkrótce ma zdecydować, czy 26 października wystartuje w inaugurującym sezon Pucharu Świata slalomie gigancie w Soelden.

MR, PAP