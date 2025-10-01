Nie tylko duma, ale i spory przelew! Ile dostaną siatkarze za brąz? Szokujące liczby

Polscy siatkarze to świeżo upieczeni brązowi medaliści mistrzostw świata. Poza dużym sukcesem i krążkiem zgarnęli też premię finansową. Ile zarobili nasi reprezentanci? Jak te kwoty wypadają na tle zarobków piłkarzy? Liczby mogą szokować.



Ćwierć miliona dolarów dla drużyny od FIVB. Za złoto mogli zgarnąć znacznie więcej



Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn po raz pierwszy w historii stanęła na najniższym stopniu podium mistrzostw świata. Gra na Filipinach toczyła się nie tylko o prestiż, ale też o spore pieniądze. Za brązowy medal zespół zainkasował do podziału 250 tys. dolarów, co daje około 910 tys. zł. Pieniądze te zostaną rozdysponowane pomiędzy zawodników i członków sztabu szkoleniowego zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami.



Niewiadomą pozostaje wysokość nagród dodatkowych od sponsorów oraz związku siatkarskiego w Polsce. Z pewnością siatkarze tu też mogą liczyć na dodatkowe środki, jednak te mogły być zdecydowanie wyższe, gdyby sięgnęli po złoto.



Nieoficjalnie mówi się o tym, że polscy siatkarze za triumf w mistrzostwach świata mogli zgarnąć nawet około 7-8 mln zł w postaci dodatkowych nagród od sponsorów oraz władz PZPS. Brązowy krążek wiąże się z odpowiednio niższymi premiami, jednak te kwoty i tak stanowią solidny zastrzyk gotówki dla siatkarzy.



Ile Włosi dostali za triumf w mistrzostwach świata?



Znamy wysokość premii finansowych, jakie od FIVB zgarnęli finaliści mistrzostw świata. Oczywiście najwięcej zarobili Włosi, czyli obrońcy tytułu. Za triumf nad Bułgarami otrzymali do podziału aż 1 mln dolarów, co daje około 3,6 mln zł. Dla porównania, przegrani wielkiego finału, czyli Bułgarzy, zarobili od międzynarodowej federacji 500 tys. dolarów, co przekłada się na około 1,8 mln zł.



Pula nagród od FIVB znacznie wzrosła



W porównaniu z poprzednimi edycjami siatkarskich mistrzostw świata pula nagród od FIVB znacznie wzrosła. Przykładowo triumfator turnieju w 2022 roku inkasował 200 tys. dolarów, a brązowi medaliści 75 tys. dolarów. Teraz Polacy za brąz zgarnęli znacznie więcej niż Włosi przed trzema laty za wygranie mistrzostw świata. Jest to związane z rosnącą popularnością siatkówki w skali globalnej oraz większymi pieniędzmi, które płyną do tej dyscypliny sportowej od sponsorów.



Zarobki siatkarzy nie są nawet bliskie tych piłkarzy



Zarobki osiągane za siatkarskie sukcesy wciąż nie równają się tym, jakie zgarniają piłkarze za zdecydowanie słabsze wyniki na arenie międzynarodowej. Przykładowo:



• za awans do 1/8 finału mistrzostw świata w 2022 roku w Katarze nasi piłkarze zgarnęli do podziału aż 7,5 mln złotych, a to tylko 40% premii dla PZPN od FIFA,

• za sam awans na mundial PZPN otrzymał około 41 mln zł, z czego 11 mln zł trafiło do zawodników i sztabu szkoleniowego.



Na ten moment siatkarze mogą tylko pomarzyć o takich premiach.