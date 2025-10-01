Niespodzianka w Pekinie. Andriejewa już poza turniejem
Rozstawiona z numerem czwartym Mirra Andriejewa odpadła w 1/8 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Rosjanka przegrała z Brytyjką Sonay Kartal 5:7, 6:2, 5:7.
Była to pierwsza konfrontacja piątej w światowym rankingu 18-letniej tenisistki z Krasnojarska z sześć lat starszą Brytyjką, która do tej pory była 81. w tym zestawieniu.
Przed rokiem Andriejewa, która w ostatnich miesiącach wdarła się do światowej czołówki, odpadła w stolicy Chin w ćwierćfinale.
Kartal w ćwierćfinale spotka się z Czeszką Lindą Noskovą (nr 26.). Obie są tej samej połówce drabinki, co najwyżej w tym roku rozstawiona w tej imprezie Iga Świątek.
