Rozstawiona z numerem czwartym Mirra Andriejewa odpadła w 1/8 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Rosjanka przegrała z Brytyjką Sonay Kartal 5:7, 6:2, 5:7.

Niespodzianka w Pekinie. Andriejewa już poza turniejem
fot. AFP
Była to pierwsza konfrontacja piątej w światowym rankingu 18-letniej tenisistki z Krasnojarska z sześć lat starszą Brytyjką, która do tej pory była 81. w tym zestawieniu.

 

Przed rokiem Andriejewa, która w ostatnich miesiącach wdarła się do światowej czołówki, odpadła w stolicy Chin w ćwierćfinale.

 

Kartal w ćwierćfinale spotka się z Czeszką Lindą Noskovą (nr 26.). Obie są tej samej połówce drabinki, co najwyżej w tym roku rozstawiona w tej imprezie Iga Świątek.

