Niespodzianka w Pekinie. Andriejewa już poza turniejem

Była to pierwsza konfrontacja piątej w światowym rankingu 18-letniej tenisistki z Krasnojarska z sześć lat starszą Brytyjką, która do tej pory była 81. w tym zestawieniu.

Przed rokiem Andriejewa, która w ostatnich miesiącach wdarła się do światowej czołówki, odpadła w stolicy Chin w ćwierćfinale.

Kartal w ćwierćfinale spotka się z Czeszką Lindą Noskovą (nr 26.). Obie są tej samej połówce drabinki, co najwyżej w tym roku rozstawiona w tej imprezie Iga Świątek.