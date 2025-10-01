Nikola Grbić zagra w niezwykłym meczu! Selekcjoner reprezentacji Polski wśród siatkarskich legend

Mecz Gwiazd odbędzie się w katowickim Spodku w niedzielę 5 października o godzinie 18.00. Wstęp na to niezwykłe widowisko jest całkowicie darmowy.

Zobacz także: Czy Polacy mogą być zadowoleni z brązowego medalu? Nikola Grbić przedstawił swoją perspektywę

Męska drużyna to prawdziwa plejada znakomitości. Zagrają w niej Nikola i Vladimir Grbić. Nikola, dziś selekcjoner reprezentacji Polski, przez lata prowadził drużynę narodową Serbii do triumfów, słynąc z żelaznej konsekwencji i perfekcyjnej taktyki. Vladimir – mistrz olimpijski z Sydney 2000, człowiek-instytucja, którego waleczność i charyzma inspirowały całe pokolenia kibiców. Ich wspólny występ na parkiecie to prawdziwy ewenement, który zapisze się w historii sportu.

Andrea Giani – legenda włoskiej siatkówki, medalista olimpijski i obecny trener topowych reprezentacji. David Smith – amerykański medalista olimpijski, znany z potężnych ataków i fenomenalnego wyskoku. Z Polski zobaczymy Sebastiana Świderskiego – prezesa PZPS i jednego z najlepszych przyjmujących, Piotra Gruszki – wicemistrza Europy i ulubieńca kibiców, Piotra Gacka – libero o nieprawdopodobnym refleksie, Kubę Bednaruka byłego rozgrywającego, dziś charyzmatycznego trenera i komentatora. W składzie znajdzie się też Cezary Trybański – pierwszy Polak w NBA, który zmierzy się z siatkarską rzeczywistością.

Siatkarskich wrażeń dopełnią Cezary Trybański – pierwszy Polak w NBA, który zmierzy się z siatkarską rzeczywistością, Damian Michałowski – popularny prezenter radiowy i telewizyjny, a całości dopełni Krzysztof Iwaneczko – artysta, który udowodni, że muzyka i sport mogą iść ramię w ramię oraz znany i lubiany youtuber Kuba Nowisiński. I oczywiście dziennikarz i Prezes Olimpiad Specjalnych Polska – Tomasz Wolny.

Nie mniej imponująco wygląda drużyna żeńska. Na parkiecie zobaczymy Aleksandrę Jagieło – była kapitan reprezentacji Polski i wielokrotną mistrzynię kraju, Paulinę Maj – libero znaną z niezwykłej szybkości i odwagi w obronie, a także Magdalenę Śliwę – mistrzynię Europy i i jedną z ikon polskiej siatkówki.

Do tego Jelena Blagojević – medalistka Ligi Mistrzów, filar międzynarodowych klubów – Kateryna Hranko czy Dominika Nestarcova – specjalistka od siatkówki plażowej o sukcesach na arenie międzynarodowej. Ale to nie koniec! Drużynę wspierać będą gwiazdy mediów. Paulina Krupińska – ambasadorka Olimpiad Specjalnych Polska i znana prezenterka, Marysia Jeleniewska – influencerka młodego pokolenia z milionową społecznością w sieci, Ida Nowakowska – tancerka i jurorka o niesamowitym temperamencie scenicznym, Consuelo Magnifesta – propagatorka zdrowego stylu życia i trenerka, a także Agata Tomaszewska-Wolny – dziennikarka i promotorka sportowej aktywności.

To widowisko to coś więcej niż mecz – to symbol siły wspólnoty i dowód, że sport naprawdę nie zna granic. Dopingiem pokierują nasze olimpijki Joanna Jóźwik i Sophia Ennoui oraz Kinga Zawodnik. W Katowicach na parkiecie zobaczymy ludzi o różnych historiach, doświadczeniach i talentach, których połączy pasja do siatkówki. Każda akcja, każdy uśmiech i każda wymiana piłki będą przypominać, że prawdziwa magia sportu tkwi w jedności.

RM, Polsat Sport, PZPS