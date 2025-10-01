Nowy siatkarz w drużynie! Klub PlusLigi znalazł zastępstwo za kontuzjowanego środkowego

Marcin Grzeszczak (rocznik 2000) gra na pozycji środkowego. Swoją siatkarską karierę rozwijał w klubach LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz (2019–21) oraz Enea Energetyk Poznań, w którym spędził cztery ostatnie sezony (2021–25).

Teraz czekają tego siatkarza nowe wyzwania w Suwałkach. Jego dotychczasowe doświadczenie i parametry fizyczne będą cennym wsparciem dla zespołu w obliczu kontuzji Jakuba Macyry, który przechodzi obecnie rehabilitację.

– Decyzja o pozyskaniu Marcina była przemyślana i oparta na kilku kluczowych kryteriach. Wyróżniły go nie tylko wysoka jakość pracy oraz zaangażowanie w proces treningowy, ale również predyspozycje do efektywnej integracji z zespołem. Jego głównym atutem jest gra w bloku - element, który uznajemy za fundamentalny na pozycji środkowego. Dodatkowo zawodnik dysponuje znaczącym potencjałem w ataku. To właśnie te cechy zadecydowały o pozytywnej ocenie testów i finalnej decyzji o jego pozyskaniu. Jesteśmy przekonani, że Marcin wielokrotnie wesprze drużynę w rozgrywkach PlusLigi, wnosząc wartość zarówno w aspekcie sportowym, jak i zespołowym. Patrzymy w przyszłość z optymizmem – powiedział trener Dominik Kwapisiewicz.

Polsat Sport, slepskmalowsuwalki.pl