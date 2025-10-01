Polacy nie zawodzą! Są już w półfinale
Klaudia Zwolińska i Mateusz Polaczyk awansowali do półfinałów konkurencji K1 w mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim w australijskim Penrith. Rywalizację o medale zaplanowano na piątek.
Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża w tej konkurencji, była w eliminacjach dziewiąta. Uzyskała czas 98,69 i była wolniejsza o 2,91 od najlepszej w tej części zmagań Ricardy Funk. Niemka to złota medalistka olimpijska z Tokio i dwukrotna mistrzyni globu w K1.
Dominika Brzeska zajęła 32. miejsce, a Hanna Danek była 35 i obie nie znalazły się w półfinałowej „30”.
Eliminacje kajakarzy wygrał Jakub Krejci - 86,94. Czech w Australii wywalczył już brąz w crossowej próbie czasowej.
Mateusz Polaczyk czasem 90,40 uplasował się na 24. pozycji i popłynie w półfinale. Jakub Brzeziński zajął lokatę 31., pierwszą, jaka nie dawała awansu, a Dariusz Popiela był 66. w stawce 74 zawodników.
W środę w Penrith w planie jest jeszcze rywalizacja drużynowa w K1.