Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

Od czwartku kibiców czeka prawdziwa gratka - w Lidze Konferencji UEFA rywalizować będą aż cztery polskie drużyny. W fazie grupowej europejskiego pucharu swoje mecze rozegrają Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa.

ZOBACZ TAKŻE: Trener Legii z uznaniem o najbliższym rywalu. Zapowiedział wyrównane starcie

Na temat szans i możliwości polskich zespołów wypowiedzą się eksperci - Przemysław Iwańczyk oraz Marek Wasiluk. Przeanalizują oni zarówno nadchodzące mecze Ligi Europy, jak i wcześniejsze starcia rozgrywane we wtorek i środę w ramach Ligi Mistrzów.

Ponadto nie zabraknie innych tematów dotyczących bieżących wydarzeń ze świata futbolu.

Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 2 i online na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport