Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

Polsat Futbol Cast - 02.10. Transmisja TV i stream online
Przed nami pierwsze mecze polskich klubów w tej edycji Ligi Konferencji UEFA. Jak poradzą sobie Lech, Legia, Raków i Jagiellonia? Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.
Od czwartku kibiców czeka prawdziwa gratka - w Lidze Konferencji UEFA rywalizować będą aż cztery polskie drużyny. W fazie grupowej europejskiego pucharu swoje mecze rozegrają Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa.
Na temat szans i możliwości polskich zespołów wypowiedzą się eksperci - Przemysław Iwańczyk oraz Marek Wasiluk. Przeanalizują oni zarówno nadchodzące mecze Ligi Europy, jak i wcześniejsze starcia rozgrywane we wtorek i środę w ramach Ligi Mistrzów.
Ponadto nie zabraknie innych tematów dotyczących bieżących wydarzeń ze świata futbolu.
Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 2 i online na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.