Probierz wróci na ławkę trenerską? Jest kandydatem do objęcia reprezentacji

Probierz po kilku miesiącach od rozstania z reprezentacją Polski może znów znaleźć się na stanowisku selekcjonera. Jak informuje portal Aladop.kz, 53-letni trener znalazł się na krótkiej liście kandydatów do przejęcia kadry Kazachstanu.

Probierz pełnił funkcję selekcjonera Biało-Czerwonych od września 2023 roku. To właśnie on wywalczył awans naszej drużyny na EURO 2024 po bardzo emocjonujących barażach. Turniej jednak zakończył się dla Polaków fiaskiem, bo reprezentacja odpadła już w fazie grupowej. Po nieudanym występie reprezentacji w Lidze Narodów i burzliwym konflikcie z Robertem Lewandowskim, Probierz zrezygnował z prowadzenia kadry w czerwcu tego roku, po porażce w eliminacjach MŚ 2026 z Finlandią. Od tamtej pory 53-letni szkoleniowiec pozostaje bez pracy.

ZOBACZ TAKŻE: Jedno słowo. Tak trener rywali Rakowa motywuje przed meczem Ligi Konferencji

Kazachski Związek Piłki Nożnej zwolnił w styczniu Stanisława Czerczesowa, który w latach 2015-2016 prowadził zespół Legii Warszawa. Tymczasowo kadrę prowadzi Tałgat Bajsufinow, ale federacja prowadzi rozmowy z trzema potencjalnymi trenerami. Oprócz Probierza w grze o posadę pozostają także Massimo Carrera i Janne Andersson - nazwiska doskonale znane w świecie futbolu. Włoch w swojej karierze trenował m.in. Spartaka Moskwa, AEK Ateny oraz SSC Bari. Z kolei doświadczony Szwed przez lata odpowiadał za prowadzenie reprezentacji swojego kraju.

Kazachstan plasuje się obecnie na 118. miejscu w rankingu FIFA i zajmuje czwarte miejsce w grupie J eliminacji do MŚ 2026. Najbliższe spotkania rozegrają z Liechtensteinem i Macedonią Północną.