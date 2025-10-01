Przeżyjmy to jeszcze raz! Polsat Sport przypomni mecze Legii i Jagiellonii w Lidze Konferencji
Liga Konferencji w sezonie 2025/2026 rozpocznie się już 2 października, ale na specjalne życzenie kibiców Polsat Sport dzień wcześniej przypomni z tej okazji najciekawsze mecze z udziałem Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok z ubiegłorocznej kampanii tych rozgrywek. Poniżej przedstawiamy plan transmisji.
Jagiellonia Białystok - Real Betis. Skrót meczu
Legia Warszawa - Real Betis. Obszerny skrót meczu
Chelsea - Legia Warszawa. Skrót meczu
FC Kopenhaga - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu
W zeszłym sezonie Legia i Jagiellonia spisały się kapitalnie w Lidze Konferencji, docierając do ćwierćfinału. Warszawianie odpadli dopiero z Chelsea, która wygrała te rozgrywki, pokonując finale Betis, czyli przeciwnika... białostocczan.
Warto dodać, że "Wojskowi" również zmierzyli się z Betisem - w fazie ligowej i potrafili wygrać to spotkanie przy Łazienkowskiej. Legia może też pochwalić się triumfem nad Chelsea na Stamford Bridge, chociaż finalnie to nie wystarczyło do awansu do półfinału.
W tym sezonie ponownie ujrzymy w tych rozgrywkach Legię i Jagiellonię, ale i Lecha Poznań oraz Raków Częstochowa. Zanim zobaczymy w akcji wszystkie te zespoły, to Polsat Sport we środę 1 października przypomni kilka spotkań w poprzedniego sezonu.
Plan transmisji (środa 1 października):
Legia Warszawa - Real Betis godz. 16:00 (Polsat Sport 1)
FC Kopenhaga - Jagiellonia Białystok godz. 18:00 (Polsat Sport 1)
Chelsea - Legia Warszawa godz. 20:00 (Polsat Sport 1)
Jagiellonia Białystok - Real Betis godz. 22:00 (Polsat Sport 1)