W zeszłym sezonie Legia i Jagiellonia spisały się kapitalnie w Lidze Konferencji, docierając do ćwierćfinału. Warszawianie odpadli dopiero z Chelsea, która wygrała te rozgrywki, pokonując finale Betis, czyli przeciwnika... białostocczan.

Warto dodać, że "Wojskowi" również zmierzyli się z Betisem - w fazie ligowej i potrafili wygrać to spotkanie przy Łazienkowskiej. Legia może też pochwalić się triumfem nad Chelsea na Stamford Bridge, chociaż finalnie to nie wystarczyło do awansu do półfinału.

W tym sezonie ponownie ujrzymy w tych rozgrywkach Legię i Jagiellonię, ale i Lecha Poznań oraz Raków Częstochowa. Zanim zobaczymy w akcji wszystkie te zespoły, to Polsat Sport we środę 1 października przypomni kilka spotkań w poprzedniego sezonu.

Plan transmisji (środa 1 października):

Legia Warszawa - Real Betis godz. 16:00 (Polsat Sport 1)

FC Kopenhaga - Jagiellonia Białystok godz. 18:00 (Polsat Sport 1)

Chelsea - Legia Warszawa godz. 20:00 (Polsat Sport 1)

Jagiellonia Białystok - Real Betis godz. 22:00 (Polsat Sport 1)

Polsat Sport