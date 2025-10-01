Siemieniec ostrzega przed meczem Ligi Konferencji

Na przedmeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec był pytany o to, czy - biorąc pod uwagę przeciwnika - w zespole jest myślenie o zwycięstwie, czy może o zwycięstwie w jak najwyższym rozmiarze, by dobrze zacząć grę w LK.

- Przede wszystkim chcemy wygrać spotkanie, ale mówienie o tym, że chcesz wygrać jak najwyżej świadczy o tym, że jesteś pewny zwycięstwa przynajmniej tego minimalnego, a mówienie w ten sposób przed meczem świadczy o arogancji, niedoszacowaniu przeciwnika albo spodziewania się tego, że mecz będzie łatwy - mówił Siemieniec. - Na pewno taki nie będzie - podkreślił.

W ocenie szkoleniowca Jagiellonii, w Lidze Konferencji są dysproporcje między przeciwnikami, wynikające z siły poszczególnych rozgrywek ligowych i - z tygodnia na tydzień - może to być albo przeciwnik teoretycznie słabszy, albo z którejś z topowych lig europejskich.

- Ten kontrast jest spory, co nie zmienia faktu, że każde spotkanie jest trudne. I to nie zmienia faktu, że za każde spotkanie są trzy punkty i są tak samo oceniane przez UEFA i dają tyle samo w perspektywie ewentualnej promocji do gry w fazie pucharowej na wiosnę - powiedział Siemieniec.

- Skupiamy się na tym, żeby dobrze rozpocząć te rozgrywki i wygrać mecz - podkreślał. Jak mówił, jego zespół ma obecnie na koncie nie czternaście kolejnych meczów bez porażki, ale dwa kolejne spotkania bez zwycięstwa (chodzi o remisy ligowe w Warszawie i Poznaniu).

- To mnie dzisiaj interesuje najbardziej, dlatego chcemy wrócić do wygrywania, to jest dla nas kluczowe. Żeby to zrobić, musimy zagrać dobre spotkanie i poniekąd doprowadzić do sytuacji, w której nasza dobra gra połączy się z wynikiem - powiedział.

Pytany o charakterystykę Hamrun Spartans przyznał, że to zespół, który ma powtarzalność w swoim sposobie gry. - Tożsamość tej drużyny polega na graniu w bardziej bezpośredni sposób i to faktycznie rzuca się w oczy w kontekście analizy i to rzecz, na którą musimy być gotowi - ocenił Siemieniec.

Jagiellonia - Hamrun. Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.