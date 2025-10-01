Główną atrakcją gali UFC 320 będzie rewanżowy pojedynek pomiędzy Magomedem Ankalaevem a Alexem Pereirą. Obaj fighterzy spotkali się już w oktagonie podczas gali UFC 313, gdzie Dagestańczyk wypunktował Brazylijczyka jednogłośną decyzją sędziów i odebrał mu mistrzowski pas wagi półciężkiej. "Poatan", znany z nokautów na Jamahalu Hillu czy Israelu Adesanyi, tym razem spróbuje odzyskać tytuł z rąk twardego rywala ze Wschodu.

Warto dodać, że zarówno Pereira, jak i Ankalaev mierzyli się w przeszłości z najlepszym polskim półciężkim w historii UFC - Janem Błachowiczem. Rosjanin po zaciętej walce zremisował z "Cieszyńskim Księciem", natomiast Brazylijczyk zwyciężył z nim niejednogłośną decyzją sędziów.

W centrum zainteresowania polskich kibiców w sobotni wieczór znajdzie się jednak inny zawodnik - Jakub Wikłacz. Były czempion KSW w kategorii koguciej zadebiutuje pod sztandarem UFC i już w pierwszej walce czeka go arcytrudny sprawdzian. Jego przeciwnikiem będzie Patchy "No Love" Mix - były mistrz nieistniejącej już federacji Bellator MMA, który może pochwalić się bilansem 20 wygranych w zawodowej karierze. W jedynej dotychczasowej walce dla UFC Amerykanin musiał uznać wyższość Mario Bautisty na gali UFC 316.

Karta walk UFC 320 to nie tylko rewanż Pereiry z Ankalaevem i debiut Wikłacza. Kibice otrzymają również drugie starcie mistrzowskie - Merab Dvalishvili podejmie Cory'ego Sandhagena w boju o pas wagi koguciej. Gruzin broni tytułu po raz trzeci. Wcześniej pokonał w imponującym stylu Umara Nurmagomedova i Seana O’Malleya. "Sandman" zapracował na swoją szansę, zwyciężając w ostatnim występie z byłym mistrzem kategorii muszej UFC, Deivesonem Figueiredo.

Na karcie głównej nie zabraknie również innych hitów - do oktagonu wejdą m.in. Jiri Prochazka i Khalil Rountree Jr. w starciu dwóch eks-pretendentów do tytułu wgi półciężkiej, a także Josh Emmett kontra Youssef Zalal oraz pojedynek Abusa Magomedova z Joe Pyferem.

UFC 320: Ankalaev - Pereira. Wikłacz - Mix. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja gali UFC 320 w nocy z soboty (4 października) na niedzielę (5 października) w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Początek o północy.

Karta główna (4:00, Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go):

205 lb: Magomed Ankalaev (21-1-1) vs. Alex Pereira (12-3) – o pas wagi półciężkiej

135 lb: Merab Dvalishvili (20-4) vs. Cory Sandhagen (18-5) – o pas wagi koguciej

205 lb: Jiri Prochazka (31-5-1) vs. Khalil Rountree Jr. (14-6)

145 lb: Josh Emmett (19-5) vs. Youssef Zalal (17-5-1)

185 lb: Abus Magomedov (28-6-1) vs. Joe Pyfer (14-3)

Karta wstępna (2:00, Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go):

185 lb: Ateba Gautier (8-1) vs. Ozzy Diaz (10-3)

185 lb: Edmen Shahbazyan (15-5) vs. Andre Muniz (24-7)

135 lb: Chris Gutierrez (22-5-2) vs. Farid Basharat (13-0)

145 lb: Daniel Santos (12-2) vs. Joo Sang Yoo (9-0)

Karta przedwstępna (0:00, Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go):

135 lb: Macy Chiasson (10-4) vs. Yana Santos (16-8)

135 lb: Patchy Mix (20-2) vs. Jakub Wikłacz (16-3-2)

170 lb: Punahele Soriano (11-4) vs. Nikolay Veretennikov (13-6)

170 lb: Ramiz Brahimaj (12-5) vs. Austin Vanderford (13-2)

125 lb: Veronica Hardy (9-5-1) vs. Brogan Walker (7-4)