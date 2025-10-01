Zwycięstwo i awans. Polska drużyna zagra w fazie grupowej

Koszykówka

Koszykarze Anwilu Włocławek pokonali w rewanżowym meczu kwalifikacji Pucharu Europy FIBA kosowski KB Bashkimi 93:71 i odrobili z nawiązką straty z pierwszego meczu. Włocławianie awansowali do fazy grupowej i zagrają w grupie F.

Zwycięstwo i awans. Polska drużyna zagra w fazie grupowej
fot. PAP

Anwil dołączył do PGE Startu Lublin i Trefla Sopot, które także zagrają w tych rozgrywkach.

 

Anwil - KB Bashkimi 93:71 (21:21, 25:21, 18:17, 29:12)

 

Pierwszy mecz -  80:75 dla Bashkimi. Awans: Anwil.

 

Najwięcej punktów dla Anwilu: Michał Michalak 18, A.J. Slaughter 11, Mate Vucic 10, Justas Furmanavicius 10. KB Bashkimi: De'Quon Lake 15, Isaiah Cousins 14.

 

 

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEKOSZYKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jakub Nizioł: Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 