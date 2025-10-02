342 mecze LK i LE w sportowych kanałach Polsatu i streamingu Polsat Box Go

Na widzów czeka też Liga Europy, w której oprócz wielkich klubów kibicować można także Reprezentantom Polski.

Telewizja Polsat to oficjalny polski nadawca Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA. Transmisje dostępne są zarówno w kanałach Polsat Sport oraz Polsat Sport Premium, jak i w streamingu Polsat Box Go. W każdym sezonie fani piłki nożnej mogą obejrzeć u tego samego nadawcy aż 342 mecze. Widzowie sami decydują, czy chcą cieszyć się rozgrywkami na domowym dużym ekranie, czy na urządzeniach mobilnych. Transmisjom towarzyszą rozbudowane programy studyjne z udziałem topowych komentatorów, dziennikarzy i ekspertów. Na Polsatsport.pl i w jego social mediach do dyspozycji fanów są też kompilacje najciekawszych akcji, a także obszerne skróty wideo.



Jeszcze więcej emocji z Ligą Europy i Ligą Konferencji UEFA w sportowych kanałach Polsatu i na Polsat Box Go



Zainicjowana w poprzednim sezonie nowa formuła Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA okazała się strzałem w dziesiątkę. Jesienna faza ligowa, która zastąpiła podział na grupy, dostarczyła wielu emocji oraz nieprzewidzianych zwrotów akcji. Historyczny wyczyn Legii i Jagiellonii, które w poprzednim sezonie awansowały do ćwierćfinałów Conference League oraz finał tych rozgrywek rozegrany we Wrocławiu, rozbudziły apetyty rodzimych kibiców u progu nowej edycji. W niej Polska będzie miała już nie dwóch, ale aż czterech przedstawicieli, czyli kluby z Warszawy, Białegostoku, Poznania i Częstochowy. Ale to niejedyne polskie akcenty, bo do Ligi Europy UEFA zgłoszonych zostało aż czternastu naszych piłkarzy. W gronie tym są rzecz jasna Reprezentanci Polski, jak m.in. Jan Bednarek i Jakub Kiwior (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa), Bartłomiej Drągowski i Karol Świderski (Panathinaikos), Sebastian Szymański (Fenerbahce) czy Łukasz Skorupski (Bologna).



Nowi eksperci oraz uznane gwiazdy w studiu i przy mikrofonach komentatorskich



W nowym sezonie Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA grono ekspertów i komentatorów sportowej redakcji Polsatu tworzą zarówno ulubieńcy widzów, jak i nowi fachowcy. Mecze Rakowa Częstochowa skomentuje Marek Magiera, a więc jeden z najbardziej doświadczonych i cenionych dziennikarzy Polsatu Sport, a prywatnie brat byłego Reprezentanta Polski i obecnego drugiego trenera naszej kadry, Jacka Magiery. Choć większość kibiców kojarzy Marka Magierę z siatkówką, to niewielu wie, że pierwsze sportowe kroki stawiał jako młodzieżowy piłkarz Rakowa i jest jednym z największych w Polsce znawców tego klubu.



Kibice mogą też liczyć na głosy i opinie m.in. Tomasza Hajty, Macieja Żurawskiego, Pawła Gołaszewskiego, Marka Wasiluka, Andrzeja Niedzielana, Romana Kołtonia, Tomasza Włodarczyka, Sebastiana Chabiniaka, Marcina Gazdy, Piotra Dumanowskiego i wielu innych. Dziennikarze i komentatorzy sportowej redakcji Polsatu obecni będą zarówno w studiu, jak i na stadionach. Mecze polskich klubów oprócz ekip reporterskich obsłużą także social media managerowie, dzięki czemu kibice mogą liczyć na ekskluzywne materiały zakulisowe, niedostępne nigdy wcześniej.



72 drużyny w Lidze Europy i Lidze Konferencji UEFA oraz łącznie 342 mecze o stałych porach



Jesienią w Lidze Europy i Lidze Konferencji UEFA zagra po 36 drużyn, a uczestnicy zmierzą się z losowo wybranymi przeciwnikami. W Lidze Europy każdy zespół rozegra 4 mecze domowe i 4 wyjazdowe, a w Lidze Konferencji 3 spotkania u siebie i 3 na terenie rywali. Faza ligowa potrwa do 18 grudnia w przypadku Ligi Konferencji i do 29 stycznia w Lidze Europy. Wiosenne terminarze 2026 roku w obydwu rozgrywkach będą się pokrywały. Mecze 1/16 finału zaplanowane są na 19 i 26 lutego, a 1/8 finału na 12 i 19 marca. Ćwierćfinały zostaną rozegrane 9 i 16 kwietnia, a półfinały 30 kwietnia i 7 maja. Finał Ligi Europy odbędzie się 20 maja w Stambule, a zwycięzcę Ligi Konferencji poznamy 27 maja w Lipsku.



Ułatwieniem dla widzów są stałe pory rozpoczęcia starć czyli 18:45 i 21:00. Wyjątkiem są tu ostatnie kolejki fazy ligowej, których mecze odbywają się o tej samej godzinie, dzięki czemu sytuacja we wspólnych tabelach zmienia się z minuty na minutę i losy awansu do wiosennej fazy pucharowej ważą się do końcowych gwizdków.



Każdy dzień meczowy rozpoczyna się specjalnym programem studyjnym już od godziny 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, nadającym bez reklam tak jak wszystkich sześć kanałów pakietu Polsat Sport Premium.



W pierwszej kolejce Ligi Konferencji UEFA Lech Poznań zagra z Rapidem Wiedeń. To starcie o 18:45 pokażą Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport 1, a skomentują je Tomasz Włodarczyk i Maciej Żurawski. O tej samej godzinie Jagiellonia Białystok podejmie Hamrun Spartans, a transmisja dostępna będzie w Polsacie Sport Premium 2 i Polsacie Sport 2 z komentarzem Szymona Rojka i Andrzeja Niedzielana. O 21:00 Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport 1 pokażą mecz Legii Warszawa z Samsunspor FC, który skomentują Sebastian Chabiniak i Marek Wasiluk. Z kolei Raków Częstochowa także o 21:00 podejmie drużynę Universitatea Krajowa. Transmisja dostępna będzie w Polsacie Sport Premium 2 i Polsacie Sport 2, a przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Marek Magiera i Marcin Kalita.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.