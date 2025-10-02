Aluron CMC Warta Zawiercie - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

Aluron CMC Warta Zawiercie od 2017 roku występuje w rozgrywkach PlusLigi. W tym czasie Jurajscy Rycerze wywalczyli trzy medale mistrzostw Polski - dwa srebrne (2024, 2025) oraz jeden brązowy (2022); w 2024 roku sięgnęli też po Puchar Polski. Ostatni sezon był całkiem udany, choć przyniósł porażki w trzech finałach - PlusLigi, Pucharu Polski oraz Ligi Mistrzów. Zawiercianie zgromadzili więc pokaźną kolekcję sreber. Czy w nowy sezon przyniesie złoto?

Aluron CMC Warta postawiła na stabilizację i zatrzymała większość kluczowych zawodników. W porównaniu z poprzednim sezonem w składzie drużyny zaszły dwie istotne zmiany. Z klubem rozstali się atakujący Karol Butryn oraz libero Luke Perry. Zastąpili ich jednak doświadczeni gracze o uznanej marce - Bartłomiej Bołądź i Jakub Popiwczak.

Kto zagra w Aluron CMC Warcie Zawiercie w nowym sezonie? W jakim składzie wystąpi ta drużyna? Jakie zmiany zaszły w zespole? Aluron CMC Warta Zawiercie – kadra na sezon 2025/2026; siatkarze, trener, transfery w załączonej galerii zdjęć:



