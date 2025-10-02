PLS 1. Liga siatkarzy: PZL Leonardo Avia Świdnik - BBTS Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo

PZL Leonardo Avia Świdnik we wcześniejszych meczach odniosła jedno zwycięstwo (3:1 ze Spartą Grodzisk Mazowiecki) i poniosła dwie porażki (1:3 z MCKiS Jaworzno, 2:3 z Lechią Tomaszów Mazowiecki). BBTS Bielsko-Biała ma na koncie trzy wygrane spotkania (3:1 ze Spartą Grodzisk Mazowiecki, 3:1 z Pierrot Czarnymi Radom, 3:2 z BKS Bydgoszcz). Kto będzie górą w starciu obu ekip w ramach czwartej kolejki?

W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze wystartowało szesnaście drużyn. Rozgrywki są podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.

Relacja live i wynik na żywo z meczu PZL Leonardo Avia Świdnik - BBTS Bielsko-Biała w czwartek 2 października o godzinie 20.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport