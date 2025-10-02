Ten mecz zapowiada się jako wydarzenie rundy w 1. lidze. Druga w tabeli Wieczysta podejmie lidera - Wisłę w derbach Krakowa. Formalnie gospodarzem tego spotkania będzie ekipa beniaminka, ale odbędzie się ono na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, który jest domowym obiektem "Białej Gwiazdy". Na trybunach spodziewany jest komplet - 33 tysiące widzów.

Wieczysta, która zalicza swój premierowy sezon w 1. lidze, nie może podejmować rywali na swoim stadionie, gdyż nie spełnia on wymogów licencyjnych. Pierwotnie miała korzystać ze stadionu Wisły, ale okazało się to niemożliwe, gdyż podpisano umowę z Szachtarem Donieck, aby udostępnić im ten obiekt na mecze w Lidze Europy, a potem Konferencji. W tej sytuacji Wieczysta zdecydowała się na stadion w Sosnowcu. Ustalono jednak, że derbowe spotkanie, którego Wieczysta jest gospodarzem, odbędzie się jednak w Krakowie przy Reymonta. 1-ligowe derby Krakowa cieszą się bowiem ogromnym zainteresowaniem, sprzedano już blisko 30 tysięcy biletów i wszystko na to wskazuje, że wszystkie miejsca (33 tysiące) będą zajęte. Za organizację spotkania odpowiada Wisła, a zysk ma być podzielony.

To już trzeci termin tego meczu 5. kolejki. Pierwotnie miał być rozegrany 15 sierpnia, ale ekstraklasa w tym samym czasie wyznaczyła spotkanie Cracovii z Widzewem Łódź. Przeprowadzenie dwóch imprez masowych w odległości kilkuset metrów nie było możliwe. Potem planowano zagrać 6 września, ale obydwa kluby wystąpiły z prośbą o zmianę, ze względu powołania zawodników do reprezentacji młodzieżowych. Ostatecznie zdecydowano się na 2 października.

Dla Wisły, która zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów, konfrontacja z Wieczystą, to środkowa część tryptyku - w poniedziałek "Biała Gwiazda" pokonała u siebie 1:0 Polonię Bytom, a w niedzielę gościć będzie Ruch Chorzów.

Wieczysta do niedawna nie odgrywał większej roli w krakowskim futbolu, grał w klasie okręgowej. W 2020 roku drużynę zaczął wspierać biznesmen Wojciech Kwiecień i "żółto-czarni" zaczęli piąć się w górę, awansując do 1. ligi. W sukcesach sportowych pomagało m.in. zatrudnię znanych piłkarzy, byłych reprezentantów Polski m.in. Sławomira Peszki, Radosława Majewskiego, a z obecnie grających Michał Pazdana, Jacka Góralskiego i Rafała Pietrzaka.

Drużyna prowadzona przez Przemysława Cecherza został solidnie wzmocniona, sprowadzono kilkunastu nowych piłkarzy, w tym tak znanych w Polsce jak: Maciej Gajos, Kamil Pestka, Carlitos, Miki Villar czy Rafael Lopes. Budżet klubu szacowany jest na około 50 milionów złotych, czyli na poziomie większości klubów ekstraklasy.

Co ciekawe Kwiecień jest prywatnie od wielu lat kibicem... Wisły i bywa na jej meczach, także wyjazdowych. Ma wykupiona lożę na stadionie przy Reymonta. W czwartek w niej jednak się nie pojawi, gdyż jak podała "Gazeta Krakowska" uznał, że nie chce być na spotkaniu, w którym rywalizują ze sobą dwa bliskie jego sercu kluby.

Wieczysta ma w dorobku 21 punktów. W ostatnim meczu pokonała w Sosnowcu Ruch Chorzów 4:2. Problemem dla trenera Cecherza może być zestawienie obrony, gdyż z kontuzjami zmagają się Pazdan i Kamil Danowski.

Trener Wisły Mariusz Jop z szacunkiem wypowiadał się o derbowym rywalu.

- Wieczysta to przede wszystkim bardzo duża jakość indywidualna, bo trafiają tam nieprzypadkowi piłkarze. Oczywiście są po różnych przejściach, ale jak się ma jakość, to się ją ma. Tam z ławki wchodzi wielu piłkarzy i potrafią utrzymać wysoki poziom. Jest to zespół, który jest dużo bardziej groźny w ofensywie, niż w grze obronnej. Jest kilku zawodników, którzy może nie lubią pracować w obronie, natomiast jak mają piłkę to potrafią pokazać swoje wysokie umiejętności. Wieczysta bardzo dobrze zagrała z Ruchem, szczególnie w drugiej połowie i z takiego meczu, który wydawał się dla nich trudny byli w stanie to zwycięstwo wyrwać - ocenił.

PI, PAP