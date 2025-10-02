Co za początek! Mocny start Lecha w Lidze Konferencji (WIDEO)

Piłka nożna

Piłkarze Lecha Poznań szybko zabrali się za strzelanie goli w meczu Ligi Konferencji. Do przerwy prowadzili z Rapidem Wiedeń już 3:0.

W 13. minucie do siatki ładnym uderzeniem trafił Luis Palma.

 

Osiem minut później wynik podwyższył Mikael Ishak, dobijając uderzenie Palmy. Następnie Szwed nie wykorzystał rzutu karnego.


W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Taofeek Ismaheel sfinalizował kapitalną akcję, trafiając na 3:0.

 

Transmisja meczu Lech Poznań - Rapid Wiedeń w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konferencja prasowa Lecha Poznań przed meczem z Rapidem Wiedeń
Zobacz także

