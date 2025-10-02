Djokovic zabrał głos w ważnej sprawie. Apel do największych gwiazd

- Już ponad 15 lat temu mówiłem, że musimy się porozumieć i zreorganizować kalendarz. Zawodnicy wciąż nie są wystarczająco zjednoczeni. W szczególności najlepsi powinni usiąść, zakasać rękawy i naprawdę się zaangażować – zaapelował Djokovic.

Lider rankingu ATP Carlos Alcaraz zrezygnował z udziału w turnieju w Szanghaju, aby odpocząć i zregenerować siły. Hiszpan również uważa, że harmonogram rozgrywek jest zbyt napięty.

Natomiast liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka z Białorusi wycofała się z turnieju w Pekinie. Amerykanka Coco Gauff zaapelowała o lżejszy sezon, a Iga Świątek powiedziała, że rozważa rezygnację z udziału w niektórych turniejach.

Duża liczba meczów w tenisowym kalendarzu jest tematem podejmowanym od kilku lat. Women's Tennis Association oczekuje od czołowych tenisistek gry we wszystkich turniejach Wielkiego Szlema, dziesięciu turniejach WTA 1000 i sześciu turniejach WTA 500. Podobne zasady obowiązują w rozgrywkach mężczyzn.

- To sport indywidualny. Ostatecznie zawsze można dokonywać wyborów. Jednak są ludzie, którzy po prostu nie chcą dokonywać zmian dla dobra zawodników – ubolewał serbski tenisista.

W piątek Djokovic zagra z Chorwatem Marinem Cilicem w 2. rundzie turnieju w Szanghaju. 38-latek jest jednym z najlepszych tenisistów w historii. Zdobył 24 tytuły wielkoszlemowe. Serb w tym roku ograniczył liczbę występów. Ostatni mecz rozegrał 5 września, gdy w trzech setach przegrał z Alcarazem w półfinale US Open.