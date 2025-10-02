Dominacja Chwalińskiej! Bajgiel i awans do ćwierćfinału
Maja Chwalińska z awansem do najlepszej ósemki turnieju WTA w Rende. Polka pokonała rozstawioną z numerem 2. Łotyszkę Darję Semenistaję, nie dając jej żadnych szans. W pierwszym secie triumfowała do zera, w drugim - do czterech. W ćwierćfinale Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Oksaną Sielechmietjewą lub Serbką Teodorą Kostović.
Maja Chwalińska udanie zainaugurowała turniej rangi WTA 125 w Rende, zwyciężając 6:2, 6:4 nad reprezentantką gospodarzy Silvią Ambrosio. W drugiej rundzie na Polkę czekało trudniejsze wyzwanie, bowiem po drugiej stronie siatki stanęła rozstawiona z "2" Łotyszka Darja Semenistaja.
ZOBACZ TAKŻE: Udany powrót po kontuzji. Majchrzak w drugiej rundzie tysięcznika
Chwalińska weszła w to spotkanie w piorunującym stylu. Trzykrotnie przełamała przeciwniczkę, przy czym sama nie oddała własnego serwisu i po zaledwie 26 minutach wygrała premierowego seta 6:0.
Polka poszła za ciosem w drugiej partii. Błyskawicznie wypracowała sobie prowadzenie 3:0 z dwoma breakami. Semenistaja zdołała odrobić tylko jednego i ostatecznie Chwalińska sięgnęła po wiktorię wynikiem 6:4, zamykając cały mecz i meldując się w ćwierćfinale włoskiej imprezy.
Przeciwniczka, z którą Polka zmierzy się o awans do najlepszej czwórki, nie jest jeszcze znana. Tę wyłoni pojedynek Rosjanki Oksany Sielechmietjewiej i Serbki Teodory Kostović.
Maja Chwalińska - Darja Semenistaja 6:0, 6:4Przejdź na Polsatsport.pl