Federer nominowany do Galerii Sław. Groźni kontrkandydaci

Federer dzięki znakomitemu forhendowi i serwisowi, ofensywnemu stylowi gry na wszystkich kortach i pracy nóg zdobył 103 trofea i rozegrał 1251 meczów w singlu. Wśród mężczyzn wynik ten przewyższył jedynie Jimmy Connors w erze Open, która rozpoczęła się w 1968 roku.

Federer zakończył pięć sezonów na pierwszym miejscu w rankingu ATP, spędził na tym miejscu rekordowe 237 kolejnych tygodni. Poprowadził Szwajcarię do triumfu w Puchare Davisa w 2014 roku. Dwa lata wcześniej został wicemistrzem olimpijskim a razem ze Stanem Wawrinką zdobył złoty medal w grze podwójnej na igrzyskach w Pekinie (2008).

Jego wynik uzyskany na wszystkich nawierzchniach turniejów Wielkiego Szlema poprawili jedynie Serb Novak Djokovic (24) i Hiszpan Rafael Nadal (22).

- Zawsze powtarzam, że to wspaniale być częścią tej elitarnej grupy – powiedział o tzw. Wielkiej Trójce w wywiadzie dla agencji Associated Press w 2021 roku. - Jak można porównywać? Co jest lepsze? Wygrać w podeszłym wieku czy w młodości? Nie mam pojęcia, wiesz. Czy lepiej wygrać na kortach ziemnych czy trawiastych? Nie wiem. Czy lepiej mieć superdominujące lata, czy wrócić po kontuzji? Nie wiem. To naprawdę nie do pojęcia - stwierdził.

Federer, ambasador tenisa, który często mówił po angielsku, francusku i niemiecku na konferencjach prasowych, rozegrał swój ostatni mecz na Wimbledonie w 2021 roku. Brakowało mu wtedy miesiąca do 40. roku życia. Ogłoszenie o jego przejściu na emeryturę nastąpiło dopiero w następnym roku, a pożegnał się, występując u boku Nadala w grze podwójnej na Laver Cup, imprezie założonej przez jego firmę menedżerską.

Kuzniecowa zdobyła główne trofea w singlu na US Open 2004 i French Open 2009, a także w deblu na Australian Open w 2005 i 2012 roku, zajęła 2. miejsce w rankingu WTA w singlu i 3. miejsce w deblu. Rosjanka wygrała 18 turniejów na poziomie touru w singlu i 16 w deblu. Z kolei Juan Martin del Potro jest triumfatorem 2009 US Open. W każdym z pozostałych turniejów Wielkiego Szlema dochodził co najmniej do ćwierćfinału. Łącznie grze pojedynczej zwyciężył w 22 turniejach i przegrał w 12 finałach.

Wyniki, na które złożą się głosy kibiców i ekspertów, zostaną ogłoszone jesienią.

Galeria Sław Tenisa została utworzona w roku 1954. Zawiera 270 nazwisk sportowców z 28 krajów. Nie ma w niej reprezentantów Polski.

JŻ, PAP