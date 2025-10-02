Federer nominowany do Galerii Sław. Groźni kontrkandydaci

Tenis

Roger Federer jest na czele listy nominowanych do Galerii Sław Tenisa na rok 2026. Szwajcar był pierwszym graczem, który zdobył 20 tytułów wielkoszlemowych w singlu. Na liście kandydatów są także Argentyńczyk Juan Martin del Potro i Rosjanka Swietłana Kuzniecowa.

fot. PAP/Abaca
Federer dzięki znakomitemu forhendowi i serwisowi, ofensywnemu stylowi gry na wszystkich kortach i pracy nóg zdobył 103 trofea i rozegrał 1251 meczów w singlu. Wśród mężczyzn wynik ten przewyższył jedynie Jimmy Connors w erze Open, która rozpoczęła się w 1968 roku.

 

Federer zakończył pięć sezonów na pierwszym miejscu w rankingu ATP, spędził na tym miejscu rekordowe 237 kolejnych tygodni. Poprowadził Szwajcarię do triumfu w Puchare Davisa w 2014 roku. Dwa lata wcześniej został wicemistrzem olimpijskim a razem ze Stanem Wawrinką zdobył złoty medal w grze podwójnej na igrzyskach w Pekinie (2008).

 

Jego wynik uzyskany na wszystkich nawierzchniach turniejów Wielkiego Szlema poprawili jedynie Serb Novak Djokovic (24) i Hiszpan Rafael Nadal (22).

 

- Zawsze powtarzam, że to wspaniale być częścią tej elitarnej grupy – powiedział o tzw. Wielkiej Trójce w wywiadzie dla agencji Associated Press w 2021 roku. - Jak można porównywać? Co jest lepsze? Wygrać w podeszłym wieku czy w młodości? Nie mam pojęcia, wiesz. Czy lepiej wygrać na kortach ziemnych czy trawiastych? Nie wiem. Czy lepiej mieć superdominujące lata, czy wrócić po kontuzji? Nie wiem. To naprawdę nie do pojęcia - stwierdził.

 

Federer, ambasador tenisa, który często mówił po angielsku, francusku i niemiecku na konferencjach prasowych, rozegrał swój ostatni mecz na Wimbledonie w 2021 roku. Brakowało mu wtedy miesiąca do 40. roku życia. Ogłoszenie o jego przejściu na emeryturę nastąpiło dopiero w następnym roku, a pożegnał się, występując u boku Nadala w grze podwójnej na Laver Cup, imprezie założonej przez jego firmę menedżerską.

 

Kuzniecowa zdobyła główne trofea w singlu na US Open 2004 i French Open 2009, a także w deblu na Australian Open w 2005 i 2012 roku, zajęła 2. miejsce w rankingu WTA w singlu i 3. miejsce w deblu. Rosjanka wygrała 18 turniejów na poziomie touru w singlu i 16 w deblu. Z kolei Juan Martin del Potro jest triumfatorem 2009 US Open. W każdym z pozostałych turniejów Wielkiego Szlema dochodził co najmniej do ćwierćfinału. Łącznie grze pojedynczej zwyciężył w 22 turniejach i przegrał w 12 finałach.

 

Wyniki, na które złożą się głosy kibiców i ekspertów, zostaną ogłoszone jesienią.

 

Galeria Sław Tenisa została utworzona w roku 1954. Zawiera 270 nazwisk sportowców z 28 krajów. Nie ma w niej reprezentantów Polski.

JŻ, PAP
