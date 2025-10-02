Gala wręczenia nagród Fair Play i "Nadzieje Olimpijskie". Transmisja TV i stream online

Już 3 października odbędzie się Gala wręczenia nagród Fair Play i "Nadzieje Olimpijskie". PKOl co roku przyznaje wyróżnienia sportowcom, trenerom, działaczom, kibicom sportowym bądź instytucjom. W 2025 będzie to już 57. taka gala. Gdzie obejrzeć Galę wręczenia nagród Fair Play i "Nadzieje Olimpijskie"? Transmisja od godziny 12:00 w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

Gala wręczenia nagród Fair Play i "Nadzieje Olimpijskie". Gdzie obejrzeć?

Piątek 3 października będzie wyjątkowym dniem. W Centrum Olimpijskim w Warszawie odbędzie się Gala wręczenia nagród Fair Play i "Nadzieje Olimpijskie".

 

Polski Komitet Olimpijski co roku przyznaje takie wyróżnienia sportowcom, trenerom, działaczom, kibicom sportowym bądź instytucjom. W 2025 będzie to już 57. gala.

 

W poprzednich latach główne wyróżnienia za swoje wspaniałe postawy odebrali między innymi skoczkowie narciarscy: Dawid Kubacki i Słoweniec Anze Lanisek.

Gdzie obejrzeć Galę wręczenia nagród Fair Play i "Nadzieje Olimpijskie"? Transmisja TV i stream online

Transmisja Gali wręczenia nagród Fair Play i "Nadzieje Olimpijskie" od godziny 12:00 w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

