Gianni Infantino przerwał ciszę. Prezydent FIFA zabrał głos ws. Izraela

Infantino podkreślił podczas posiedzenia Rady FIFA w Zurychu rolę piłki nożnej jako nośnika pokoju i jedności. Dodał jednak, że organizacja ta nie jest w stanie rozwiązać problemów geopolitycznych i zażegnać trwających wojen.

- W FIFA jesteśmy zaangażowani w wykorzystanie siły piłki nożnej do zjednoczenia ludzi w podzielonym świecie. Nasze myśli są z tymi, którzy cierpią w licznych konfliktach na całym świecie, a najważniejszym przesłaniem, jakie piłka nożna może przekazać w tym czasie, jest pokój i jedność - powiedział Infantino, który potwierdził trwający dialog z prezesami krajowych federacji w sprawie zawieszenia Izraela.

Obecna wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy grupy bojowników Hamasu przypuściły z zaskoczenia atak na Izrael?. Po usunięciu bojowników Hamasu ze swojego terytorium, Izrael odpowiedział jednym z najbardziej niszczycielskich bombardowań? we współczesnej historii. Następnie zapoczątkowano lądową operację wojskową w Strefie Gazy. W wyniku tej wojny zginęło najwięcej Palestyńczyków w całym konflikcie arabsko-izraelskim.

Niezależna Komisja Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy oraz Izraela, orzekła, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona zbrodni ludobójstwa. W raporcie wskazano bezpośrednią odpowiedzialność za ludobójstwo Palestyńczyków najwyższych władz państwa, w tym premiera Benjamina Netanjahu.

Było to pierwsze spotkanie Rady FIFA, odkąd ONZ nazwała działania Izraela ludobójstwem. Palestyński Związek Piłki Nożnej jako pierwszy domagał zawieszenia Izraela. Do bojkotu reprezentacji Izraela coraz częściej nawołuje się również w Europie. 26 września Turcja stała się pierwszym członkiem Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), który oficjalnie domaga się zawieszenia Izraela w międzynarodowych rozgrywkach.

Izrael w eliminacjach mistrzostw świata występuje I z Norwegią, Włochami, Estonią i Mołdawią.

PAP