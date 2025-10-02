Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans (SKRÓT MECZU)

Liga Konferencji to trzeci szczebel rozgrywek UEFA pod względem prestiżu i nagród, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy.



Obecna edycja jest dopiero piątą w historii, a drugą z fazą ligową, w której rywalizować będzie 36 drużyn. Każda z nich zagra z sześcioma rywalami - po trzy razy u siebie i na wyjeździe.

Jagiellonia - Hamrun. Skrót meczu

W pierwszej kolejce fazy ligowej LK Jagiellonia Białystok zmierzy się z maltańskim Hamrun Spartans. Tuż po zakończeniu spotkania zamieścimy w powyższym tekście skrót tego meczu.