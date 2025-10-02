Jest nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Związek ogłosił

Kalaber prowadził reprezentację pięć lat, łącząc tę funkcję z trenowaniem JKH GKS Jastrzębie.

Tirkkonena zaprezentował prezes PZHL Krzysztof Woźniak, który szefem federacji został 22 września, a z Finem współpracuje od dwóch lat w GKS Tychy, którego jest wiceprezesem

- Naszym marzeniem jest powrót reprezentacji Polski do Elity. Trenera znam dwa lata. Ma świeże spojrzenie na hokej. Jest otwarty na ludzi. Stawia na młodych, ma świetny warsztat. Ze względu na ograniczenia budżetowe selekcjoner musiał być wybrany spośród szkoleniowców pracujących w klubach – wyjaśnił.

Zaznaczył, że spotkał się z trzema kandydatami, a zarząd PZHL wybrał Fina.

- To on ma decydować, kto gra. Mam do niego pełne zaufanie. Dla niego dużym prestiżem jest prowadzenie kadry. Nie miało znaczenia, że współpracujemy w klubie. I tak bym na niego postawił. Na dziś nie rozmawialiśmy o warunkach przedłużenia umowy – dodał.

Podkreślił, że po wyborze na szefa PZHL jego optymizm nie maleje.

- Ambicje są dalej duże, energia też. Mam wolę walki, jest wiele tematów do uporządkowania – zauważył.

Tirkkonen nie ukrywał, że powołanie na selekcjonera to dla niego duży zaszczyt.

- Wszystko działo się bardzo szybko, nie zastawiałem się długo. Najważniejsze są dla nas majowe MŚ Dywizji 1A. Przed nami trzy turnieje nowego cyklu Europejskiego Pucharu Narodów, podczas których będziemy się przygotowywać do MŚ, zgrywać drużynę. Moim marzeniem jest to, byśmy w trakcie mistrzostw jak najczęściej słyszeli Mazurka Dąbrowskiego – powiedział.

Fiński szkoleniowiec pracuje od 15 października 2023 roku w GKS Tychy, z którym w minionym sezonie wywalczył mistrzostwo oraz Puchar Polski.

Zadebiutuje jako selekcjoner podczas turnieju Europejskiego Pucharu Narodów z udziałem Włoch, Wielkiej Brytanii i Słowenii, który w dniach 6-8 listopada zostanie rozegrane w Sosnowcu.

Kolejne zawody tego cyklu odbędą się w grudniu na Węgrzech i w lutym w Wielkiej Brytanii.