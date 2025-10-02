Za nami pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA, w której na murawę wybiegły aż cztery polskie drużyny. Emocji nie brakowało.

Najlepiej rozpoczął Lech Poznań, który efektownie ograł Rapid Wiedeń 4:1. "Kolejorz" już do przerwy prowadził 3:0, praktycznie zamykając spotkanie przed upływem pierwszych 45 minut.

ZOBACZ TAKŻE: Tabela Ligi Konferencji. Na którym miejscu Legia, Jagiellonia, Lech i Raków?

Cenne punkty zgarnęła także Jagiellonia Białystok. "Jaga" podejmowała u siebie maltański Hamrun Spartans i po zaciętym spotkaniu zwyciężyła 1:0.

Radości nie mieli natomiast kibice w Warszawie - Legia po błędzie w obronie i szybkim golu Anthony'ego Musaby musiała uznać wyższość Samsunsporu, przegrywając 0:1.

Powody do zadowolenia mają za to fani Rakowa Częstochowa. "Medaliki" w Sosnowcu pokonali rumuńską Universitateę Krajowa 2:0.

Kiedy kolejne mecze Lecha, Legii, Rakowa i Jagiellonii w Lidze Konferencji?

Kolejny mecz Lecha w fazie ligowej Ligi Konferencji odbędzie się 23 października o godzinie 21:00. Lech zmierzy się na wyjeździe z Lincoln Red Imps (Gibraltar).

Kolejny mecz Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA odbędzie się 23 października o godzinie 18:45. "Wojskowi" zmierzą się ze Szachtarem Donieck, a spotkanie zostanie rozegrane na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie.

Kolejny mecz Rakowa w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA odbędzie się 23 października o godzinie 21:00. "Medaliki" zmierzą się ze Sigmą Ołomuniec na stadionie rywala.

Kolejny mecz Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Konferencji odbędzie się 23 października o godzinie 18:45. Jagiellonia zmierzy się na wyjeździe z francuskim Strasbourgiem.

ŁO, Polsat Sport