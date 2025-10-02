Podopieczni Adriana Siemieńca zmierzyli się w pierwszej kolejce z Hamrun Spartans. Mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla białostoczan.

Jagiellonia zmierzy się jeszcze ze Strasbourgiem, Shkendiją Tetowo, KuPS Kuopio, Rayo Vallecano i AZ Alkmaar.

Liga Konferencji to świetna okazja m.in. do zbierania ważnych punktów rankingowych. Głównie dzięki postawie Legii i Jagiellonii, które dotarły w poprzedniej edycji do ćwierćfinału LK, w sezonie 2026/27 w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.

Udane występy polskich klubów w bieżących rozgrywkach mogą przynieść kolejne bardzo wymierne efekty, także finansowe. Już za sam udział w fazie ligowej UEFA wypłaci każdemu po 3,17 mln euro. Na 400 tys. wyceniła każde zwycięstwo w tej rundzie, a później będzie nagradzać za kolejne awanse. W poprzednim sezonie tylko z tytułu premii na wyniki polscy ćwierćfinaliści zainkasowali po prawie dziewięć milionów euro.

Kiedy kolejny mecz Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji?

Kolejny mecz Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Konferencji odbędzie się 23 października o godzinie 18:45. Jagiellonia zmierzy się na wyjeździe z francuskim Strasbourgiem.

Wszystkie mecze Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji można oglądać na sportowych antenach Polsatu.