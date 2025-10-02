"Kolejorz" zmierzył się w pierwszej kolejce przed własną publicznością z Rapidem Wiedeń. Wygrał 4:1.

Rywalami Lecha będą również Lincoln Red Imps, Rayo Vallecano, Lausanne-Sport, FSV Mainz i Sigma Ołomuniec.

Liga Konferencji to świetna okazja m.in. do zbierania ważnych punktów rankingowych. Głównie dzięki postawie Legii i Jagiellonii, które dotarły w poprzedniej edycji do ćwierćfinału LK, w sezonie 2026/27 w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.

Udane występy polskich klubów w bieżących rozgrywkach mogą przynieść kolejne bardzo wymierne efekty, także finansowe. Już za sam udział w fazie ligowej UEFA wypłaci każdemu po 3,17 mln euro. Na 400 tys. wyceniła każde zwycięstwo w tej rundzie, a później będzie nagradzać za kolejne awanse. W poprzednim sezonie tylko z tytułu premii na wyniki polscy ćwierćfinaliści zainkasowali po prawie dziewięć milionów euro.

Kiedy kolejny mecz Lecha Poznań w Lidze Konferencji?

Kolejny mecz Lecha w fazie ligowej Ligi Konferencji odbędzie się 23 października o godzinie 21:00. Lech zmierzy się na wyjeździe z Lincoln Red Imps (Gibraltar).

Wszystkie mecze Lecha Poznań w Lidze Konferencji można oglądać na sportowych antenach Polsatu.