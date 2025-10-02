Kiedy kolejny mecz Rakowa Częstochowa w Lidze Konferencji?

Piłka nożna

Raków Częstochowa rozegrał swój pierwszy mecz fazy grupowej Ligi Konferencji UEFA. Przed "Medalikami" pozostaje jeszcze pięć spotkań na tym etapie europejskich rozgrywek. Kiedy kolejny mecz Rakowa w Lidze Konferencji? Kiedy gra Raków? Sprawdź poniżej.

Kiedy kolejny mecz Rakowa Częstochowa w Lidze Konferencji?
fot: PAP
Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków debiutował w Europie kilka lat temu i wówczas przystąpił do kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Konferencji. Nie udało się przez nią przebrnąć, a pierwszy raz częstochowianie zapewnili sobie awans do fazy głównej potyczek na Starym Kontynencie w sezonie 2023/2024, kiedy dzielnie walczyli o przepustkę do Ligi Mistrzów, aby ostatecznie wylądować w Lidze Europy.

 

Teraz wicemistrzowie Polski zadebiutują w Lidze Konferencji i będzie to również debiut na tym poziomie dla Marka Papszuna, który wrócił pod Jasną Górę rok temu. Jego zespół na razie zawodzi w PKO BP Ekstraklasie, będąc dopiero na dziewiątym miejscu w tabeli ze stratą już ośmiu punktów do prowadzącego Górnika Zabrze. Ostatnio jednak czerwono-niebieskim udało się wygrać w Łodzi z Widzewem 1:0, strzelając gola w doliczonym czasie gry.

 

W pierwszej kolejce Ligi Konferencji UEFA podopieczni Marka Papszuna wygrali 2:0 z rumuńskim Universitatea Craiova.

 

Przeciwnikami ekipy ze stolicy w Lidze Konferencji będą również Sparta Praga, Zrinjski Mostar, Omonia Nikozja, SK Sigma Ołomuniec oraz Rapid Wiedeń.

Kiedy kolejne mecze Rakowa w Lidze Konferencji UEFA? Kiedy gra Raków?

Kolejny mecz Rakowa w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA odbędzie się 23 października o godzinie 21:00. "Medaliki" zmierzą się ze Sigmą Ołomuniec na stadionie rywala.

 

Wszystkie mecze Rakowa Częstochowa w Lidze Konferencji UEFA obejrzysz na sportowych antenach Polsatu.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJILIGA KONFERENCJI UEFAPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Legia Warszawa - Samsunspor. Gol Anthony'ego Musaby na 0:1
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 