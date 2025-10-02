Kiedy kolejny mecz Rakowa Częstochowa w Lidze Konferencji?

Raków debiutował w Europie kilka lat temu i wówczas przystąpił do kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Konferencji. Nie udało się przez nią przebrnąć, a pierwszy raz częstochowianie zapewnili sobie awans do fazy głównej potyczek na Starym Kontynencie w sezonie 2023/2024, kiedy dzielnie walczyli o przepustkę do Ligi Mistrzów, aby ostatecznie wylądować w Lidze Europy.

Teraz wicemistrzowie Polski zadebiutują w Lidze Konferencji i będzie to również debiut na tym poziomie dla Marka Papszuna, który wrócił pod Jasną Górę rok temu. Jego zespół na razie zawodzi w PKO BP Ekstraklasie, będąc dopiero na dziewiątym miejscu w tabeli ze stratą już ośmiu punktów do prowadzącego Górnika Zabrze. Ostatnio jednak czerwono-niebieskim udało się wygrać w Łodzi z Widzewem 1:0, strzelając gola w doliczonym czasie gry.

W pierwszej kolejce Ligi Konferencji UEFA podopieczni Marka Papszuna wygrali 2:0 z rumuńskim Universitatea Craiova.

Przeciwnikami ekipy ze stolicy w Lidze Konferencji będą również Sparta Praga, Zrinjski Mostar, Omonia Nikozja, SK Sigma Ołomuniec oraz Rapid Wiedeń.

Kiedy kolejne mecze Rakowa w Lidze Konferencji UEFA? Kiedy gra Raków?

Kolejny mecz Rakowa w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA odbędzie się 23 października o godzinie 21:00. "Medaliki" zmierzą się ze Sigmą Ołomuniec na stadionie rywala.

Wszystkie mecze Rakowa Częstochowa w Lidze Konferencji UEFA obejrzysz na sportowych antenach Polsatu.

