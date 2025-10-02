Kiedy następny mecz Legii Warszawa w Lidze Konferencji?

Warszawianie w minionym sezonie zapisali się w historii europejskich pucharów, docierając aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA. Legia odpadła dopiero po starciu z Chelsea, późniejszym triumfatorem rozgrywek. Co ciekawe, mimo niepowodzenia w dwumeczu, "Wojskowi" zdołali odnieść prestiżowe zwycięstwo na Stamford Bridge.

To piąta w historii edycja "najmłodszego dziecka UEFA", a druga z fazą ligową, w której rywalizuje 36 drużyn. Każda ekipa zagra z sześcioma rywalami - po trzy razy u siebie i na wyjeździe. Zespoły z tego samego kraju nie mogły podczas losowania trafić na siebie, więc nie było ryzyka np. polsko-polskich pojedynków.

W pierwszej kolejce Ligi Konferencji UEFA - podopieczni Edwarda Iordanescu przegrali 0:1 z tureckim Samsunsporem.

Przeciwnikami ekipy ze stolicy w Lidze Konferencji będą również Szachtar Donieck, Celje, Sparta Praga, Noah i Lincoln.

Kiedy kolejny mecz Legii w Lidze Konferencji UEFA? Kiedy gra Legia?

Kolejny mecz Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA odbędzie się 23 października o godzinie 18:45. "Wojskowi" zmierzą się ze Szachtarem Donieck, a spotkanie zostanie rozegrane na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie.

