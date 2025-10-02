Kolejny Polak dał o sobie znać w Europie! Piękne trafienie (WIDEO)

Piotr Parzyszek, napastnik fińskiego KuPS Kuopio, pojawił się na murawie w 59. minucie spotkania i szybko dał o sobie znać. Już po kwadransie od wejścia na boisko 32-letni snajper otworzył wynik meczu.

Polak wykorzystał podanie kolegi z zespołu, który idealnie posłał futbolówkę w pole karne. Parzyszek przyjął piłkę na klatkę piersiową i mocnym, precyzyjnym strzałem nie dał golkiperowi rywali żadnych szans. KuPS objął prowadzenie, lecz radość gospodarzy trwała krótko - zaledwie sześć minut później drużyna Drita Gnjilane doprowadziła do wyrównania. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji: Wyniki czwartkowych meczów pierwszej kolejki - 02.10

Parzyszek to piłkarz z bogatym doświadczeniem. W swojej karierze występował w trzynastu klubach, w tym w tak znanych drużynach jak włoskie Frosinone, hiszpańskie Leganes czy holenderskie PEC Zwolle. Polscy kibice kojarzą go także z gry w Ekstraklasie, gdzie reprezentował barwy Piasta Gliwice oraz Pogoni Szczecin.