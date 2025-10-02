Kosa na Kosę - 02.10. Transmisja TV i stream online

Jak co piątek zapraszamy na kolejne wydanie programu Kosa na Kosę. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Kosa na Kosę - 02.10. Transmisja TV i stream online
fot: Polsat Sport
Kosa na Kosę: Gdzie oglądać program?

Od dłuższego czasu wypowiedzi Romana i Jakuba Koseckich budzą szerokie dyskusje wśród kibiców. Teraz ojciec i syn będą mogli wprost dzielić się swoimi opiniami w nowym programie "Kosa na Kosę", który od września zadebiutuje na sportowych antenach Polsatu.

 

W kolejnym odcinku programu duet naszych ekspertów skupi się na występach polskich drużyn w Lidze Konferencji UEFA. Koseccy ocenią grę Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa, Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok w europejskim pucharze, a także przyjrzą się pozostałym spotkaniom czwartkowego wieczoru - zarówno w Lidze Konferencji, jak i Lidze Europy.

 

Transmisja programu Kosa na Kosę w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 9:00.

