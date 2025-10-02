Lech Poznań - Rapid Wiedeń (SKRÓT MECZU)
Lech Poznań - Rapid Wiedeń to mecz w ramach pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Obejrzyj skrót meczu Lech - Rapid.
Liga Konferencji to trzeci szczebel rozgrywek UEFA pod względem prestiżu i nagród, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy.
Obecna edycja jest dopiero piątą w historii, a drugą z fazą ligową, w której rywalizować będzie 36 drużyn. Każda z nich zagra z sześcioma rywalami - po trzy razy u siebie i na wyjeździe.
Lech - Rapid. Skrót meczu
W pierwszej kolejce fazy ligowej LK Lech Poznań zmierzy się z austriackim Rapidem. Tuż po zakończeniu spotkania zamieścimy w powyższym tekście skrót tego meczu.Przejdź na Polsatsport.pl
