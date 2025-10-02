Legia Warszawa - Samsunspor (SKRÓT MECZU)

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Legia Warszawa - Samsunspor to mecz w ramach pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Obejrzyj skrót meczu Legia - Samsunspor.

fot. PAP
Trener Legii Warszawa Edward Iordanescu

Liga Konferencji to trzeci szczebel rozgrywek UEFA pod względem prestiżu i nagród, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

 

Obecna edycja jest dopiero piątą w historii, a drugą z fazą ligową, w której rywalizować będzie 36 drużyn. Każda z nich zagra z sześcioma rywalami - po trzy razy u siebie i na wyjeździe.

Legia - Samsunspor. Skrót meczu

W pierwszej kolejce fazy ligowej LK Legia Warszawa zmierzy się z tureckim Samsunsporem. Tuż po zakończeniu spotkania zamieścimy w powyższym tekście skrót tego meczu. 

