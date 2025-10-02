Przed nami zmagania w Lidze Europy 2025/2026. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

ZOBACZ TAKŻE: Nowy selekcjoner zaprezentowany! "Jak najczęściej usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego"



Łącznie w fazie ligowej wystąpi 36 zespołów. Każdy z nich rozegra po osiem spotkań, każdy z innym rywalem. Ekipy, które zajmą miejsca 1-8, bezpośrednio zakwalifikują się do 1/8 finału rozgrywek. Z kolei drużyny z miejsc 9-24 zagrają w fazie play-off. Pozostali odpadną z rywalizacji.



W poprzedniej edycji najlepszy okazał się Tottenham Hotspur. W wielkim finale w Bilbao ekipa z Londynu pokonała 1:0 Manchester United. Natomiast finał edycji 2025/2026 zostanie rozegrany w Stambule 20 maja 2026 roku.



Relacja live i wynik na żywo meczu Feyenoord Rotterdam - Aston Villa na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 21:00.

PI, Polsat Sport