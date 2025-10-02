Liga Europy: Wyniki czwartkowych meczów drugiej kolejki - 02.10

Piłka nożna

Trwa druga kolejka Ligi Europy! Oto wyniki czwartkowych spotkań.

fot. PAP
Wyniki meczów

Liga Europy: Wyniki czwartkowych meczów drugiej kolejki fazy ligowej

AS Roma - Lille 0:1 (0:1)

Bramka: Haraldsson 6

 

Bologna - SC Freiburg 1:1 (1:0)

Bramki: Orsolini 29 - Adamu 57 (rz.k.)


Brann - Utrecht 1:0 (1:0)

Bramka: Magnusson 41


Celtic - Braga 0:2 (0:1)

Bramki: Horta 21, Martinez 85


FC Viktoria Pilzno - Malmo FF 3:0 (2:0)

Bramki: Vydra 34, Durosinmi 44, Spacil 53


FCSB - Young Boys 0:2 (0:2)

Bramki: Monteiro 11, 36


Fenerbahce - Nice 2:1 (2:1)

Bramki: Akturkoglu 3, 25 - Kevin 37 (rz.k.) 


Łudogorec Razgrad - Betis 0:2 (0:1)

Bramki: Lo Celso 31, Son 53 (sam.)


Panathinaikos - Go Ahead Eagles 1:2 (0:0)

Bramki: Świderski 55 - Smit 75, 82

 

Basel - VfB Stuttgart (godz. 21:00)

Bramki:

 

Celta Vigo - PAOK (godz. 21:00)

Bramki:

 

FC Porto - Crvena zvezda (godz. 21:00)

Bramki:


Feyenoord - Aston Villa (godz. 21:00)

Bramki:

 

Genk - Ferencvaros (godz. 21:00)

Bramki:

 

Olympique Lyon - Red Bull Salzburg (21:00)

Bramki:


Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagrzeb (godz. 21:00)

Bramki:

 

Nottingham Forrest - Midtjylland (godz. 21:00)

Bramki:


Sturm Graz - Rangers (godz. 21:00)

Bramki:

