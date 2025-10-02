Liga Europy: Wyniki czwartkowych meczów drugiej kolejki - 02.10
Trwa druga kolejka Ligi Europy! Oto wyniki czwartkowych spotkań.
Łudogorec Razgrad - Real Betis. Skrót meczu
Fenerbahce Stambuł - OGC Nice. Skrót meczu
FCSB - BSC Young Boys. Skrót meczu
Panathinaikos FC - Go Ahead Eagles. Skrót meczu
Brann - FC Utrecht. Skrót meczu
Bologna - SC Freiburg. Skrót meczu
Viktoria Pilzno - Malmoe FF. Skrót meczu
Celtic Glasgow - Sporting Braga. Skrót meczu
AS Roma - Lille OSC. Skrót meczu
Liga Europy: Wyniki czwartkowych meczów drugiej kolejki fazy ligowej
Bologna - SC Freiburg 1:1 (1:0)
Bramki: Orsolini 29 - Adamu 57 (rz.k.)
FC Viktoria Pilzno - Malmo FF 3:0 (2:0)
Bramki: Vydra 34, Durosinmi 44, Spacil 53
Bramki: Akturkoglu 3, 25 - Kevin 37 (rz.k.)
Łudogorec Razgrad - Betis 0:2 (0:1)
Bramki: Lo Celso 31, Son 53 (sam.)
Panathinaikos - Go Ahead Eagles 1:2 (0:0)
Bramki: Świderski 55 - Smit 75, 82
Basel - VfB Stuttgart (godz. 21:00)
Bramki:
Celta Vigo - PAOK (godz. 21:00)
Bramki:
FC Porto - Crvena zvezda (godz. 21:00)
Bramki:
Feyenoord - Aston Villa (godz. 21:00)
Bramki:
Genk - Ferencvaros (godz. 21:00)
Bramki:
Olympique Lyon - Red Bull Salzburg (21:00)
Bramki:
Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagrzeb (godz. 21:00)
Bramki:
Nottingham Forrest - Midtjylland (godz. 21:00)
Bramki:
Sturm Graz - Rangers (godz. 21:00)
Bramki: