Jagiellonia rozpoczyna rywalizację w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy UEFA. Zespół Adriana Siemieńca, który w poprzednim sezonie dotarł aż do ćwierćfinału rozgrywek i odpadł dopiero po dwumeczu z hiszpańskim Realem Betis (1:3), ponownie ma apetyt na osiągnięcie dobrych wyników.

Białostoczanie wywalczyli awans po przejściu całej drabinki eliminacyjnej - pokonali serbski FK Novi Pazar (2:1, 3:1), duński Silkeborg IF (1:0, 2:2) oraz albańskie Dinamo Tirana (3:0, 1:1).

"Duma Podlasia" jest w kapitalnej formie - nie przegrała żadnego z ostatnich 14 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Ostatnia porażka to ligowe 0:4 z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza. W ostatnich kolejkach PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia remisowała z innymi uczestnikami europejskiego pucharu: Legią Warszawa (0:0) i Lechem Poznań (2:2).

Ich pierwszym rywalem będzie Hamrun Spartans, historyczny pierwszy maltański klub w fazie grupowej/ligowej europejskich rozgrywek. Zespół z Malty również może pochwalić się znakomitą passą - 9 spotkań bez porażki, licząc ligę i eliminacje do LK.

Będzie to premierowe starcie tych drużyn w historii.

