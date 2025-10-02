Lech Poznań po zdobyciu mistrzostwa Polski w poprzednim sezonie rozpoczął przygodę w Europie od eliminacji do Ligi Mistrzów. Tam poradził sobie znakomicie z islandzkim Breidablikiem Kopavogur (7:1, 1:0), ale w kolejnej rundzie musiał uznać wyższość Crveny Zvezdy Belgrad (1:3, 1:1). To sprawiło, że "Kolejorz" trafił do eliminacji Ligi Europy, gdzie jednak nie sprostał belgijskiemu KRC Genk (1:5, 2:1). Ostatecznie poznańska drużyna znalazła się w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji: Lech Poznań - Rapid Wiedeń. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Na inaugurację zmagań w europejskim pucharze podopieczni Nielsa Frederiksena zmierzą się z Rapidem Wiedeń. Austriacki zespół przewodzi obecnie ligowej tabeli po ośmiu kolejkach, a w ubiegłym sezonie zakończył rozgrywki na piątym miejscu. W eliminacjach do europejskich pucharów pokonał między innymi szkockie Dundee United.

Lech średnio rozpoczął nowy sezon w PKO BP Ekstraklasie i plasuje się dopiero na siódmej pozycji w tabeli. Spotkanie z Rapidem będzie pierwszym w historii oficjalnym starciem obu drużyn.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Rapid Wiedeń na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.