Legia Warszawa po historycznej przygodzie w Lidze Konferencji UEFA, zakończonej na ćwierćfinale z angielską Chelsea (0:3, 2:1), ponownie zameldowała się w fazie ligowej tych rozgrywek. W poprzedniej edycji "Wojskowi" imponowali formą i dopiero londyńska potęga zdołała ich zatrzymać.

W tym sezonie podopieczni Edwarda Iordanescu rozpoczęli od eliminacji do Ligi Europy, gdzie po wygranych z FC Aktobe (1:0, 1:0) i Banikiem Ostrawa (2:2, 2:1), musieli uznać wyższość AEK Larnaka (1:4, 2:1). Porażka z Cypryjczykami zepchnęła ich do eliminacji Ligi Konferencji, w których uporali się z Hibernianem (2:1, 3:3) i zapewnili sobie miejsce w fazie ligowej.

Pierwszym rywalem stołecznego zespołu będzie Samsunspor. Turecki klub sprawił niespodziankę w poprzednim sezonie, zajmując trzecie miejsce w tamtejszej Super Lig. W bieżących rozgrywkach również prezentuje się solidnie i po siedmiu kolejkach plasuje się na szóstej pozycji.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Samsunspor na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.