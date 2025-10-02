Raków Częstochowa wraca na europejską scenę i tym razem powalczy w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA. Podopieczni Marka Papszuna udanie przebrnęli przez eliminacje - najpierw pewnie uporali się ze słowacką Żyliną (3:0, 3:1), później po zaciętym dwumeczu wyeliminowali izraelskie Maccabi Haifa (0:1, 2:0), a w decydującej rundzie ograli bułgarską Ardę Kyrdżali (1:0, 2:1).

Dla częstochowian to powrót do pucharowej rywalizacji po przygodzie w Lidze Europy w sezonie 2023/24, gdzie trafili do wymagającej grupy z Atalantą Bergamo, Sportingiem Lizbona i Sturm Graz, kończąc zmagania na czwartej pozycji.

Pierwszym przeciwnikiem Rakowa w tej edycji będzie rumuńska Universitatea Craiova. Zespół w poprzednim sezonie finiszował na trzecim miejscu w tamtejszej SuperLidze, a obecnie, po 11 kolejkach nowych rozgrywek, przewodzi tabeli.

Spotkanie z Craiovą będzie historyczne, bo po raz pierwszy w dziejach oba kluby zmierzą się ze sobą w oficjalnym meczu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Universitatea Craiova na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.