Liga Konferencji: Wyniki czwartkowych meczów pierwszej kolejki - 02.10
Trwa pierwsza kolejka Ligi Konferencji! Oto wyniki czwartkowych spotkań
Liga Konferencji: Wyniki czwartkowych meczów
Dynamo Kijów - Crystal Palace 0:2 (0:1)
Bramki: Munoz 31, Nketiah 58
Jagiellonia Białystok - Hamrun 1:0 (0:0)
Bramki: Imaz 57
Bramki: Parzyszek 74 - Dabiqaj 80
Lausanne - Breidablik 3:0 (3:0)
Bramki: Lekoueiry 7, Bair 11, Diakite 33
Lech Poznań - Rapid Wiedeń 4:1 (3:0)
Bramki: Palma 13, Ishak 21, Ismaheel 45+2, Bengtsson 77 - Radulović 64
Bramki: Mulahusejnović 6
Bramki: Amiri 75 (rz.k.)
Rayo Vallecano - Shkendija 2:0 (2:0)
Bramki: Lopez 28, Perez 32
Bramki: Bilbija 12, Dujmović 22, Jakovljević 40, Damascan 69, Mikić 85
Aberdeen - Szachtar Donieck (godz. 21:00)
Bramki:
AEK Larnaka - AZ Alkmaar (godz. 21:00)
Bramki:
Celje - AEK (godz. 21:00)
Bramki:
Fiorentina - Sigma Ołomuniec (21:00)
Bramki:
Legia Warszawa - Samsunspor (godz. 21:00)
Bramki:
Raków Częstochowa - Universitatea Craiova (godz. 21:00)
Bramki:
Shelbourne - Hacken (godz. 21:00)
Bramki:
Slovan Bratysława - Strasbourg (godz. 21:00)
Bramki:
Sparta Praga - Shamrock Rovers (godz. 21:00)
Bramki:
