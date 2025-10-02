Liga Konferencji: Wyniki czwartkowych meczów pierwszej kolejki - 02.10

Piłka nożna

Trwa pierwsza kolejka Ligi Konferencji! Oto wyniki czwartkowych spotkań

Liga Konferencji: Wyniki czwartkowych meczów pierwszej kolejki - 02.10
fot. PAP
Wyniki meczów Ligi Konferencji

Liga Konferencji: Wyniki czwartkowych meczów

Dynamo Kijów - Crystal Palace 0:2 (0:1)

Bramki: Munoz 31, Nketiah 58

 

Jagiellonia Białystok - Hamrun 1:0 (0:0)

Bramki: Imaz 57

 

KuPS - Drita 1:1 (0:0)

Bramki: Parzyszek 74 - Dabiqaj 80

 

Lausanne - Breidablik 3:0 (3:0)

Bramki: Lekoueiry 7, Bair 11, Diakite 33

 

Lech Poznań - Rapid Wiedeń 4:1 (3:0)

Bramki: Palma 13, Ishak 21, Ismaheel 45+2, Bengtsson 77 - Radulović 64

 

Noah - Rijeka 1:0 (1:0)

Bramki: Mulahusejnović 6

 

Omonia - FSV Mainz 0:1 (0:0)

Bramki: Amiri 75 (rz.k.) 

 

Rayo Vallecano - Shkendija 2:0 (2:0)

Bramki: Lopez 28, Perez 32

 

Zrinjski - Lincoln 5:0 (3:0)

Bramki: Bilbija 12, Dujmović 22, Jakovljević 40, Damascan 69, Mikić 85

 

Aberdeen - Szachtar Donieck (godz. 21:00)

Bramki:

 

AEK Larnaka - AZ Alkmaar (godz. 21:00)

Bramki:

 

Celje - AEK (godz. 21:00)

Bramki:

 

Fiorentina - Sigma Ołomuniec (21:00)

Bramki:

 

Legia Warszawa - Samsunspor (godz. 21:00)

Bramki:

 

Raków Częstochowa - Universitatea Craiova (godz. 21:00)

Bramki:

 

Shelbourne - Hacken (godz. 21:00)

Bramki:

 

Slovan Bratysława - Strasbourg (godz. 21:00)

Bramki:

 

Sparta Praga - Shamrock Rovers (godz. 21:00)

Bramki:

 

 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans. Gol Jesusa Imaza na 1:0
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 