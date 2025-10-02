Mamy złoto! Polska medalistka olimpijska zdobyła mistrzostwo świata

Klaudia Zwolińska zdobyła złoty medal w konkurencji C1 w mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim w australijskim Penrith.

fot. AFP
26-latka z Nowego Sącza przed rokiem została wicemistrzynią olimpijską w K1, a w 2023 roku w tej specjalności miała brąz mistrzostw świata. W kanadyjkach nie odnosiła dotychczas większych sukcesów.

 

Na olimpijskim torze w Penrith koło Sydney w eliminacjach C1 była 17., ale w czwartek pływała świetnie. Zajęła drugą lokatę w półfinałach, a w finale nie dała szans rywalkom.

 

Dzięki czystemu przejazdowi uzyskała czas 108,49 i o 4,39 wyprzedziła startującą pod flagą neutralną Rosjankę Alsu Minazową oraz o 4,49 Brazylijkę Anę Satilę.

 

Szósty wśród mężczyzn był w C1 Kacper Sztuka. Zwyciężył mistrz olimpijski z Paryża, Francuz Nicolas Gestin.

 

W piątek Zwolińska powalczy jeszcze o medal w swojej koronnej konkurencji K1

