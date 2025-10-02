Marc Marquez - więcej niż powrót
Po 2184 dniach, 108 upadkach, sześciu operacjach i 30 opuszczonych Grand Prix, Marc Marquez po raz kolejny zdobył tytuł mistrza świata MotoGP, robiąc to po raz siódmy. Ale dla hiszpańskiego kierowcy, który przez ostatnie sześć lat przechodził swoją osobistą drogę krzyżową, było to coś więcej niż tylko powrót.
Dzięki ekskluzywnym wywiadom z Marquezem, jego przyjaciółmi i rodziną oraz nigdy wcześniej niepokazywanym materiałom filmowym, ten 30-minutowy dokument przedstawia nieznane dotąd spojrzenie na wzloty i upadki trudnej drogi Hiszpana z powrotem na szczyt wyścigów motocyklowych Grand Prix, od zagrażającej jego karierze kontuzji barku w 2020 roku, aż po jego oszałamiającą dominację w 2025 roku, dogłębnie analizując wszystkie zwroty akcji, które miały miejsce po drodze.
Film „More than a Comeback” ujawnia, słowami najbliższych Marcowi osób, dlaczego ten tytuł, ma dla niego większe znaczenie niż jakiekolwiek inne.