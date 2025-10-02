Marc Marquez - więcej niż powrót

Dzięki ekskluzywnym wywiadom z Marquezem, jego przyjaciółmi i rodziną oraz nigdy wcześniej niepokazywanym materiałom filmowym, ten 30-minutowy dokument przedstawia nieznane dotąd spojrzenie na wzloty i upadki trudnej drogi Hiszpana z powrotem na szczyt wyścigów motocyklowych Grand Prix, od zagrażającej jego karierze kontuzji barku w 2020 roku, aż po jego oszałamiającą dominację w 2025 roku, dogłębnie analizując wszystkie zwroty akcji, które miały miejsce po drodze.



Film „More than a Comeback” ujawnia, słowami najbliższych Marcowi osób, dlaczego ten tytuł, ma dla niego większe znaczenie niż jakiekolwiek inne.