Siatkówka

Bartłomiej Kluth dołączył do Enea Czarnych Radom w trakcie sezonu PLS 1. Ligi. Utytułowany atakujący ma wspomóc nękany kontuzjami zespół w walce o kolejne punkty na zapleczu PlusLigi. Mierzący 210 centymetrów zawodnik trzykrotnie sięgał w przeszłości po trofeum Ligi Mistrzów z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Niespodziewany transfer! Trzykrotny zdobywca siatkarskiej Ligi Mistrzów ma uratować klub
Fot. PAP
Bartłomiej Kluth (z lewej) ma uratować sezon Enea Czarnych Radom.
  • Klub Enea Czarni Radom pozyskał Bartłomieja Klutha w celu wzmocnienia zespołu
  • Klub zanotował trzy porażki z rzędu z powodu słabego początku sezonu i kontuzji kluczowych zawodników
  • Bartłomiej Kluth powrócił do zespołu, w którym grał już w poprzednim sezonie
  • Kluth posiada doświadczenie z gry w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, z którą zdobył trzykrotnie Ligę Mistrzów
  • Mierzący 210 centymetrów siatkarz zdobył 40 punktów w jednym meczu PlusLigi w barwach Espadonu Szczecin

Enea Czarni Radom pilnie potrzebowali wzmocnień po słabym początku sezonu i podjęli zapowiadane kroki. Mowa o dołączeniu do zespołu Bartłomieja Klutha, który będzie stanowił ważne wzmocnienie w kontekście walki o kluczowe miejsca w PLS 1. Lidze.

 

ZOBACZ TAKŻE: Legendarny siatkarz zadebiutował w polskim klubie! "On już tu jest i zaczyna czarować"


Radomski klub w słabym stylu rozpoczął tegoroczne rozgrywki notując trzy porażki z rzędu. Duży udział w tym wyniku miały kontuzje istotnych zawodników. Na dłuższą przerwę przez uraz kolana skazany jest Jakub Urbanowicz, a na problemy zdrowotne narzekają ponadto Szymon Rutkowski i Rafał Faryna.


Wobec takiej sytuacji do klubu ściągnięty został Bartłomiej Kluth, który poprzednim sezonie grał już w radomskim zespole zdobywając dla niego 403 punkty na przestrzeni całych rozgrywek.

 

- Wychodzimy naprzeciw sytuacji. Najważniejsza jest drużyna! Witamy ponownie w zespole Bartłomieja Klutha - napisał na Instagramie klub w komunikacie o pozyskaniu nowego zawodnika.


Kluth prezentuje także spore doświadczenie w innych klubach, w tym między innymi ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, gdzie pełnił głównie rolę drugiego atakującego występując na pozycji z Łukaszem Kaczmarkiem. Nie zmienia to faktu, że zespół z Kluthem w składzie trzykrotnie sięgnął po trofeum Ligi Mistrzów.


Dodatkowo mierzący 210 centymetrów siatkarz może poszczycić się niecodziennym osiągnięciem. W 2017 roku w barwach Espadonu Szczecin zdobył aż 40 punktów w jednym meczu PlusLigi przeciwko ekipie Lotos Trefla Gdańsk.

PI, Polsat Sport
