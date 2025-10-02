Enea Czarni Radom pilnie potrzebowali wzmocnień po słabym początku sezonu i podjęli zapowiadane kroki. Mowa o dołączeniu do zespołu Bartłomieja Klutha, który będzie stanowił ważne wzmocnienie w kontekście walki o kluczowe miejsca w PLS 1. Lidze.

ZOBACZ TAKŻE: Legendarny siatkarz zadebiutował w polskim klubie! "On już tu jest i zaczyna czarować"



Radomski klub w słabym stylu rozpoczął tegoroczne rozgrywki notując trzy porażki z rzędu. Duży udział w tym wyniku miały kontuzje istotnych zawodników. Na dłuższą przerwę przez uraz kolana skazany jest Jakub Urbanowicz, a na problemy zdrowotne narzekają ponadto Szymon Rutkowski i Rafał Faryna.



Wobec takiej sytuacji do klubu ściągnięty został Bartłomiej Kluth, który poprzednim sezonie grał już w radomskim zespole zdobywając dla niego 403 punkty na przestrzeni całych rozgrywek.

- Wychodzimy naprzeciw sytuacji. Najważniejsza jest drużyna! Witamy ponownie w zespole Bartłomieja Klutha - napisał na Instagramie klub w komunikacie o pozyskaniu nowego zawodnika.



Kluth prezentuje także spore doświadczenie w innych klubach, w tym między innymi ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, gdzie pełnił głównie rolę drugiego atakującego występując na pozycji z Łukaszem Kaczmarkiem. Nie zmienia to faktu, że zespół z Kluthem w składzie trzykrotnie sięgnął po trofeum Ligi Mistrzów.



Dodatkowo mierzący 210 centymetrów siatkarz może poszczycić się niecodziennym osiągnięciem. W 2017 roku w barwach Espadonu Szczecin zdobył aż 40 punktów w jednym meczu PlusLigi przeciwko ekipie Lotos Trefla Gdańsk.

PI, Polsat Sport