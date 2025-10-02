Nowy sezon, nowe nadzieje. Czy polskie kluby zaskoczą Europę w Lidze Konferencji?

To będzie historyczna edycja Ligi Konferencji UEFA. Po raz pierwszy w tych rozgrywkach zagrają jednocześnie aż cztery drużyny z naszego kraju. To sprawia, że polskich kibiców czekają wyjątkowe emocje. W każdej kolejce to aż cztery ciekawe spotkania z udziałem ekstraklasowiczów, których stać na włączenie się do walki o awans do fazy pucharowej.

W poprzedniej edycji Jagiellonia osiągnęła historyczny wynik, dochodząc aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA. Tam odpadła po dwumeczu z Betisem, czyli późniejszym finalistą. W tym sezonie podopieczni Adriana Siemieńca również liczą na dobre wyniki w Europie i chcą je udanie rozpocząć.

Są na to szanse, ponieważ w pierwszej kolejce mierzą się u siebie z teoretycznie najłatwiejszym rywalem. Do stolicy Podlasia przyjedzie maltańskie Hamrun. Każdy inny wynik, niż wygrana białostoczan, będzie zaskoczeniem. Trzy punkty w tym meczu ułatwią walkę w kolejnych spotkaniach.

Legia chce powtórzyć kapitalny wynik z ubiegłego sezonu

O powtórzeniu wyniku z ubiegłego sezonu marzą również kibice Legii Warszawa. Ich ulubieńcy także zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie przegrali z późniejszym triumfatorem rozgrywek Chelsea.

Legia ma bogate doświadczenie w europejskich pucharach i powinna liczyć się w walce o miejsce w TOP 8 i bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA.

Pomóc w tym ma mocna i wyrównana kadra "Wojskowych". Wielu ekspertów wskazuje na to, że to najmocniejsza Legia w XXI wieku. Na początek czeka ją domowe starcie z tureckim Samunsporem.

Lech ma coś do udowodnienia

Swoje do udowodnienia ma też Lech Poznań, który wraca do fazy zasadniczej europejskich pucharów po dwóch latach przerwy. W sezonie 2022/2023 dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji, gdzie stoczył pasjonujący bój z włoską Fiorentiną.

"Kolejorz" to mistrz Polski, który celował w Ligę Mistrzów lub Ligę Europy. Niestety musiał uznać wyższość Crveny Zvezdy i Genku. Gracze mistrza Polski liczą na rehabilitację i dobry początek fazy ligowej. Nie będzie o to łatwo, ponieważ na pierwszy mecz do Poznania przyjedzie Rapid Wiedeń.

Czy Raków skończy z nudną i monotonną grą?

Najwięcej niewiadomych skrywa Raków Częstochowa prowadzony przez Marka Papszuna. Zespół ten zameldował się w Lidze Konferencji UEFA, choć jego gra pozostawiała wiele do życzenia. Kibice narzekają na nudną i monotonną grę.

W Europie na razie się to sprawdza, jednak teraz musi być znacznie lepiej. Raków musi zagrać ofensywniej i pewniej, aby powalczyć o dobry wynik i awans do fazy pucharowej. Już na starcie czeka go trudna przeprawa. Na stadionie w Sosnowcu wicemistrzowie Polski podejmą lidera rumuńskiej ligi Universitatea Craiova.

Polsat Sport