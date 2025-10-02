Polak przed debiutem w UFC. Zdradza kulisy organizacji

Wikłacz trafił do UFC z KSW. W rozmowie z Pawłem Wyrobkiem z Polsatu Sport zdradza kulisy amerykańskiej organizacji, która pod wieloma względami zrobiła na nim olbrzymie wrażenie. Sam zainteresowany podkreśla, że jest w dobrym humorze i oczekuje już sobotniego pojedynku.

- Zawsze jestem w dobrym humorze. Im bliżej walki, tym ten bojowy nastrój się pojawia. Waga pójdzie luźno, więc humor gra i czekamy na sobotę. W pewnym sensie UFC jest porównywalne do KSW, natomiast od samego przyjazdu wszystko mnie zaskoczyło, bo jeśli chodzi o "performance institute", to jest to taki profesjonalizm, o którym trudno im opowiedzieć i który trudno sobie wyobrazić, dopóki się tu nie trafi. Wszystko jest dostępne - odnowa biologiczna, fizjoterapia, treningi. Wszystko na najwyższym poziomie. Dodatkowo jest dostęp do diety, co jest ułatwione. Jeśli chodzi o obowiązki medialne, to wszystko jest bardzo ładnie ułożone i bardzo sprawnie, szybko leci, przez co zawodnikowi zostaje dużo wolnego czasu - przyznaje.

Rywalem naszego zawodnika w debiucie w UFC będzie Patchy Mix, który pozytywnie wypowiada się o Wikłaczu. Polak podkreśla, że jest świadomy swoich umiejętności.

- Pokażę nową wersję siebie. Miałem dużo czasu na przygotowanie się. Analizowaliśmy też walki Patych'ego Mixa. Szukaliśmy tego, co mógł zmienić, a co u niego zostało. Jesteśmy gotowi na ten pojedynek. Mam przygotowaną taktykę. Mentalnie i fizycznie jestem gotowy. Nie będę skupiał się na tym, co mówi Patchy Mix. Znam swoją wartość i skupiam się na tym, co jam zrobić, by wygrać walkę - zaznacza.

Transmisja gali UFC 320 w nocy z soboty (4 października) na niedzielę (5 października) w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Początek o północy.

Rozmowa z Jakubem Wikłaczem w załączonym materiale wideo.

