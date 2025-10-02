Polska piłka ma się coraz lepiej. "Jesteśmy w doskonałym miejscu"

Dla niektórych to "tylko", dla innych "aż" faza ligowa tych rozgrywek. Z pewnością niedosytem jest brak polskiego klubu w elitarnej Lidze Mistrzów lub nawet w Lidze Europy. Zadośćuczynieniem są jednak aż cztery ekipy PKO BP Ekstraklasy w Lidze Konferencji.

Apetyty z tym związane są naprawdę spore. Zwłaszcza, że rok temu Legia i Jagiellonia potrafiły dotrzeć do ćwierćfinału, przegrywając z późniejszymi finalistami - Chelsea oraz Betisem. Wcześniej takim samym wyczynem mógł pochwalić się Lech Poznań, który po walce odpadł z Fiorentiną. Z kolei Raków debiutuje w tych rozgrywkach, ale dwa lata temu otarł się o fazę grupową Champions League, trafiając ostatecznie do Ligi Europy. Nasze zespoły mają zatem i doświadczenie, ale i budżety pozwalające rywalizować na równi z innymi drużynami z Europy.

- To jest trend, który rośnie i który pozwala nam myśleć nawet o tych rozgrywkach, które są wyżej. Dzisiaj jesteśmy w doskonałym miejscu. Mam nadzieję, że te rozgrywki to potwierdzą, że każda z tych drużyn jest już w takim miejscu, żeby w tych rozgrywkach zajść daleko. Jeżeli udałoby się powtórzyć wynik sprzed roku, czyli dwie drużyny w ćwierćfinale, a może pójść nawet krok dalej, to byłoby to świetne osiągnięcie - przyznał Marek Wasiluk w "Polsat Futbol Cast".

Na inaugurację zmagań w Lidze Konferencji ekipa Rakowa zmierzy się z rumuńską Universitateą, Lech podejmie austriacki Rapid Wiedeń, Legia zagra u siebie z tureckim Samsunsporem, natomiast Jagiellonia ugości maltański Hamrun Spartans.

- Universitatea i Rapid to liderzy swoich rozgrywek ligowych. Przyzwyczailiśmy się, że nasze drużyny w Lidze Konferencji wszystkich biją i to jest nasze miejsce, ale to będą trudne mecze. Wydaje mi się, że Lech i Raków, ale też Legia będą mieć trudną przeprawę, bo Samsunspor to też niezła drużyna, zwłaszcza w ofensywie - rzekł ekspert Polsatu Sport.

Polsat Sport